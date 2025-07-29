豪雨成災！苗栗南庄道路大面積坍方…「路基崩塌」驚悚畫面曝

地方中心／賴國彬 桃園報導藝人〝凌威威〞，被控持刀傷人，被依現行犯逮捕！這個月22日，凌威威和朋友到台中討債，將莊姓男子押回桃園，警方獲報前往救人，發現被害人滿手是血，現場還查扣到一把美工刀，當場將凌威威等三人逮捕，凌威威還被控傷害，但她交保後喊冤，對方是詐團首腦，搶走她防身用的美工刀自殘，根本是自導自演。救護人員：「(患者)有被刀砍到。」救護車十萬火急，來到桃園市八德區新興路一間KTV，人在車上的被害人，從頭到腳多處撕裂傷，趕緊將他送醫急救，被害人疑似被限制行動，甚至遭刺傷，藝人凌威威驚傳是嫌犯之一。被控是傷害犯嫌，十萬交保的凌威威，得知報導後，質疑警方錯把她當成殺人犯，讓詐騙首腦誣陷栽贓，怒嗆警方敢不敢公布密錄器，根據了解這個月22日，被害人莊姓男子，疑似欠了凌威威友人52萬8千元，凌威威陪同兩名朋友南下台中討債，將人押回桃園，警方獲報，發現被害人滿手是血，身體多處傷痕，車上也有大量血跡，現場查扣一把美工刀，凌威威自稱帶美工刀是為了防身，因為被控持刀傷人，警方也依現行犯逮捕。八德分局廣興派出所所長翁翊芳表示「有人遭妨害自由情形，警方立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，本分局依現場狀況，將謝女等三人依現行犯逮捕。」救護車獲報前往桃園八德一家KTV 被害人出現車裡滿手是血（圖／民視新聞）凌威威臉書喊冤，表示詐騙首腦瘋狂自殘，自導自演，栽贓嫁禍給我，演他們是被害人，企圖脫罪，然後還可以漫天扯謊，說是她押他們上車，她又不是靠討債為生的人，又沒有任何幫派背景，需要靠討債、押人、殺人來賺錢嗎？藝人 凌威威(2019.11.20)表示「你怎麼會一毛錢都不賺，然後每天吃軟飯 跟我要錢。」藝人凌威威臉書稱錯把她當殺人犯 嗆警敢不敢公布密錄器（圖／民視新聞） 上一次出現在鏡頭前，已經是六年前，傳出婚變消息露臉喊話，今年51歲的凌威威，本名謝伊琪，1995年獲得台灣選美比賽第6名，進入演藝圈，後來坦承當過酒店小姐，被封為"酒國名花"，成功轉型開設畫室教畫，這回捲入押人傷害疑雲，真相究竟為何，就等檢警釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：「酒國名花」涉綁架、殺人未遂 凌威威幫友人討債 持刀傷人被捕 更多民視新聞報導"酒國名花"凌威威爆涉擄人傷害 警依現行犯逮捕外交及僑務人員結訓 蕭副總統勉讓國際感受台灣驕傲以色列人權組織首度發聲 控對加薩實施種族滅絕 民視影音 ・ 2