社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北市報導 持續來關心，新北市新莊地區的箱屍命案！昨天相驗後，警方初步判定，行李箱內的男子，死亡超過一星期，警方除了擴大調閱監視器，也請民眾提供線索，死者初估60歲以上，生前雙腳萎縮，可能是身障人士，背部有蜘蛛圖樣的刺青，警方也出動10名鷹眼小組，並同步比對轄區失聯民眾的資料。 里長和警方來到溝渠旁，原本只是要拉一個行李箱，沒想到，拉出一起箱屍命案，警方原本調閱周遭五天監視器，但法醫相驗結果，死者死亡超過一個禮拜，調查的時間線再拉長。 附近民眾：「不曉得禮拜五還禮拜六晚上，兩三點的時候拉一個皮箱，一直拉拉（行李箱聲音），拉到我起來小便，我看到三更半夜拉什麼東西，拉到吵死人我不知道拉一個死人。」 民視記者吳玟誼：「根據里民表示，上個禮拜的半夜，有聽到行李箱拖行的聲音，而且這個拖行的聲音相當的吵，還因此把他吵醒了，不過可能性百百種，由於這個棄屍點的上方，就是大馬路，警方也研判不排除，嫌犯開車把行李箱往下面丟。」 「空姐旅行箱」行李箱藏男屍 死者背有「蜘蛛刺青」警鷹眼隊擴大追查 新莊箱屍案! 死者疑身障.背有"蜘蛛"刺青 鷹眼隊出動追查。（圖／民視新聞） 到底嫌犯怎麼棄屍，實際看現場，除了緊鄰大馬路，還有兩處巷弄，有三個可能路線，從哪裡來、從哪裡逃跑，還得一一釐清，不過警方研判應該嫌犯不是在在地人，對這裡並不熟。而棄屍的行李箱也曝光，有"空姐旅行箱"之稱，款式較舊，估計價格約五、六千元。 新莊區立泰里里長許文章：「那個已經臉孔已經腐爛了，身體特徵沒有看到。」 里長29號，跟檢警一同到板殯相驗，但屍體已經腐爛，完全認不出來。檢警初步研判，死者60歲以上，沒有明顯外傷，生前雙腳萎縮，可能是身障人士，是光頭，背部有蜘蛛圖樣的刺青，左手臂則有模糊刺青，身上穿著淺色polo衫、淺色休閒長褲、沒穿鞋，為了加速辦案，警方也請民眾，家中若有失蹤人口，趕緊來報案。目前有5組民眾前來指認，但因特徵不合，都已經排除，警方也同步比對轄區失聯民眾及遊民資料。 「空姐旅行箱」行李箱藏男屍 死者背有「蜘蛛刺青」警鷹眼隊擴大追查 新莊箱屍案! 死者疑身障.背有"蜘蛛"刺青 鷹眼隊出動追查。（圖／民視新聞）