直擊仁安大廈停電｜逾百戶復電無期 室內悶熱難當 獨居長者坐大堂哽咽：無處可去 ｜Yahoo

【Yahoo新聞】觀塘仁安大廈昨日（29日）因有雨水滲入電力裝置導致大廈停電，直至今天（30日）仍有約半數單位，即逾100戶未恢復電力供應。有八旬長者難抵家中悶熱，到大廈管理處乘涼，哽咽稱無處可去。大廈目前尚未能夠確認何時能夠恢復供電，有住戶只好暫時到社區客廳或親友家中寄宿。 八旬婆婆滿頭大汗 坐大堂食飯盒 仁安大廈停電第二天，《Yahoo 新聞》記者今午到現場視察，大廈走廊即使有窗戶通風，仍然酷熱難耐，記者短暫逗留已經汗流浹背，現場瀰漫燒焦的臭味，白牆被濃煙燻黑。年過八旬的葉婆婆單位至今仍未恢復供電，只能依靠地下管理處大堂的一把風扇乘涼，但風力有限，葉婆婆仍然熱得滿頭大汗。她坐了整個上午，午餐靠飯盒解決。她表示，現時獨自一人居住，平日還要照顧因病長期住院的丈夫。她一度哽咽稱，家中十分悶熱，但也無處可去，又不便打擾親戚，「香港人屋企（地方細），仔女一人一間房，邊有得（額外空間）畀你住啊？」 葉婆婆續指，至今未知道何時才能恢復供電，感到徬徨無助。她亦不願到社區中心過夜，擔心環境陌生又沒熟人陪同，且要分身照顧丈夫，寧願留在悶熱的家中過夜。 葉婆婆在管理處坐了整個上午，午飯靠飯盒解決。她指政府有向受影響住戶派發水及麵包等物資。 仁安大廈停電第二天，記者短暫逗留酒店已經汗流浹背。 有白牆被濃煙燻黑。 現場燒焦的臭味過了一整晚仍然揮之不去。 睹黑煙聞焦味 住戶到妹妹家暫住 另一租戶朱女士單位亦未通電，她今日返回住所收拾衣物及清理冰箱內的食物，未知何時通電。她憶述，昨日早上出走廊倒垃圾時，一打開防煙門便有大量黑煙湧入，聞到濃烈的燒焦臭味。她提到有人安排住戶前往社區中心，她就選擇去附近妹妹家暫住，「喺中心（過夜）都係要瞓地板，不如去妹妹屋企」。 大廈近通明街一座仍未通電，地舖食肆停業。 明開業主大會決承辦商 法團：未知全面通電時間 《Yahoo 新聞》就恢復供電進度向大廈法團查詢，法團主席陳女士透露目前正向各承辦商索取報價，之後須徵得各業主同意方可正式聘請承辦商開始進行維修，暫未能確認恢復電力供應的具體日期。 觀塘中心關愛隊職員李小姐稱，已向每戶住戶派發水及乾糧等應急物資，亦安排了半小時一班的接駁巴士供住戶前往社區中心。她表示，關愛隊會向住戶提供協助，直至全面通電。她補充，目前暫未收到居民反映中暑或身體不適。 有民政事務處職員在大廈入口設街站。