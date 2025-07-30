即時中心／顏一軒報導 針對地方是否應跟進中央政府普發現金政策之議題，知名主播張雅琴昨（29）日點名，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕主政縣市，為何若有超徵不用「還稅於民」？對此，新北市政府、台中市政府親上火線回應；至於蔣萬安則說，「負責收所得稅的是中央，應要撥補地方補助款的也是中央，錢和責任都在你身上，你卻苛扣地方的補助款」。 張雅琴在節目中批評稱，「我今天要問一個問題，蔣萬安、侯友宜與盧秀燕，為什麼你們的邏輯都是中央有超徵那就要回饋、還稅於民，那為何你們不用呢？我今天百思不得其解，這個事情很標準的原則問題，跟藍綠沒有關，這個事情本來就要公平」。 針對普發現金議題，蔣萬安今早出席「台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會」行程受訪時說，「負責收所得稅的是中央，應該要撥補地方補助款的也是中央，錢和責任都在你身上，卻苛扣地方的補助款，要地方發錢，人民都在看民進黨這次有沒有好好、真的在檢討並且面對民意」。 而新北市政府說明，去年（2024）年新北市的預算入不敷出，收支差短136億，且累積短絀仍高達887億元，包括教育、社福、建設等支出，年年都需舉債因應；即便有稅收超收，也必須依《預算法》規定優先用於填補舊債，而非可自由運用的現金盈餘。 相較之下，新北市政府指出，中央財政累積結餘8,385億元，有完整的法源及預算彈性，可作為普發現金財務來源；新北市政府遵循法律也尊重中央決定，惟立法院已通過全民普發1萬元之方案，盼行政院盡快執行發放作業。 至於針對網路謠傳「台中近年超徵120億元」的說法，中市府則發布新聞資料說明，盧秀燕自2019年上任至2024年止，台中地方稅收預算共2,739億元，實徵數為2,722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元。所謂「超徵120億」為憑空捏造、以訛傳訛。 快新聞／張雅琴嗆「盧蔣侯」超徵不發錢 雙北、台中市政府這樣說 台中市歷年地方稅收預算與實徵差額。（圖／台中市政府提供） 中府府強調，稅收並非隨意徵收，更非市府任意調整，而是依照中央制定的地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行。這些虛構數字的流傳，不僅嚴重誤導市民，更傷害台中市財政的公信力與市民對公共預算的信任。 中市府提到，政府稅收分兩大類，第一類是國稅（如所得稅、營業稅、遺產及贈與稅等），由中央的國稅局負責徵收，收入進國庫；另一類是地方稅，包括印花稅、使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅等，才是由市府的地方稅務局負責徵收，收入則進市庫。 中市府補充，俗稱稅收超徵其實是實徵數大於預算數，換句話說，俗稱短徵也就是稅收的實徵數少於預算數。依中市府歷年總決算資料顯示，2019年地方稅收預算429億元、實徵467億元，超徵38億元。 中市府續指，2020年地方稅收預算430億元、實徵477億元，超徵47億元；2021年地方稅收預算460億元、實徵468億元，超徵8億元；2022年地方稅收預算480億元、實徵440億元，短徵40億元；2023年地方稅收預算490億元、實徵405億元，短徵85億元；2024年地方稅收預算450億元、實徵465億元，超徵15億元；台中近6年地方稅收預算共2,739億元，實徵數為2,722億元，合計短徵17億元。 原文出處：快新聞／張雅琴嗆「盧蔣侯」超徵不發錢 雙北、台中市府這樣說 更多民視新聞報導 花蓮人能領5萬? 議員提還稅於民 縣府:財源未定