44歲凍齡男星精通六語言「轉戰1行業」賺得盆滿缽滿 最新現況曝光

娛樂中心／綜合報導 郭田葰轉戰司儀工作。（圖／翻攝自郭田葰IG） ▲郭田葰轉戰司儀工作。（圖／翻攝自郭田葰IG） 港星郭田葰外表保養得宜，完全看不出來已經44歲了，然而精通粵語、國語、英語、印尼語、馬來語及日語六國語言的他，即使合約到期離開電視台，也不擔憂找不到工作，如今則將事業重心擺在司儀工作上，據悉賺得盆滿缽滿。 郭田葰入行至今演出許多電視劇，尤其在TVB時期演過47次的醫生角色，有「御用醫生」的外號，讓觀眾對他留有印象，近日，郭田葰在社群曬出自己的近況照，透露跟全家人一同到韓國旅行，不少人注意到郭田葰外貌凍齡，彷彿就像是吃了防腐劑，大讚他都沒有變老。 其實，郭田葰在出道以前本業是醫生，許多人也好奇他為何放棄醫生的高薪不做，寧願一頭栽入演藝圈工作，郭田葰表示雖然演藝工作收入較少，但如果加上外接的工作，收入也媲美醫生同行，而且周遊列國的經驗，不是金錢可以衡量。 郭田葰曝光近況。（圖／翻攝自郭田葰IG） ▲郭田葰曝光近況。（圖／翻攝自郭田葰IG） 更多三立新聞網報導 賈靜雯帶愛女遊夏威夷「驚收海嘯警報」 困2小時現況曝：逃難的感覺 沈玉琳驚傳爆肝入院搶命！「檢查報告今出爐」助理鬆口洩病情 大咖歌后驚傳病倒！「血染衛生紙」驚人畫面曝：慶祝我還有生命 沈玉琳昔「日抽兩包菸」！為愛女一句話戒25年菸癮 心酸：怕等不到婚禮