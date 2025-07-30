台北文化小旅行100點 蔣萬安：不需遠行轉換心情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊淑閔台北30日電）北市文化局今天發布「台北文化小旅行100點」，文化局長蔡詩萍說，讓人放空重新出發。市長蔣萬安說，很喜歡小旅行概念，不需遠行，在家附近轉換心情，就是很好的體驗。 文化局今天舉辦「台北文化小旅行達成文化100點節目實境錄製與成果發表會」，近日同名官網已更新資訊，新增前衛戍醫院北投分院－向陽心苑、士林203號公園（福德洋圳支線親水區）、萬華茶室文化老街（西園路）、中央藝文公園（蒲添生三美神雕像）等30處。 文化局梳理這100點涵蓋歷史場域、自然生態、社區記憶、公共藝術等面向，是專屬台北的文化地圖，例如「社子島島頭濕地」為台北少見親水生態綠地，與關渡、八里相望，可遠眺觀音山、大屯火山群、關渡大橋等270度壯闊河景。 又例如「成功高中蝴蝶宮‧昆蟲科學博物館」就在市中心，收藏超過4萬件標本，展示面積、標本數量及種類在全球同類型博物館中名列前茅，值得深度探訪。 蔣萬安說，旅行是體驗、紓壓，不一定要出國去很遠的地方，到家的附近轉換個心情，就是全新體驗；不同時候去都會有不同感受，能抒發壓力、陪伴家人，就是很好的體驗。 他舉例，像大同區保安宮，是非常具有歷史的宮廟；文山區有指南宮，是深具在地特色的公廟。他首選中山區劍南蝶園，可以走進秘境空間去感受不同文化跟風情；若有蠻奢侈的2小時空檔，會想到兒時、唸書時走過的地方回憶、沉澱。 蔡詩萍說，現在台北等於是他的家，在落實老闆此一政見期間，重新認識自己的家有沒有小旅行的點，而這個小很有意思，可以重新的距離、保持一點親近，去體會生命的價值跟意義。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 他回憶，首次舉辦文化小旅行記者會就在大安區古亭大樹下，老樹有200年了，本身就是文化，旁邊小廟還在，新大樓、舊平房交錯，讓人放空、重新再出發；還將出版專書，於2026年國際書展請蔣萬安站台發表，此書會有個有趣的副題「找一個懂你的角落」，聽聽鳥叫、看看人車流動放空放鬆自己，雖然問題還在，但心情會不一樣了。 蔡詩萍推薦，在指南路、木柵路交會口的福德宮，下面有個「渡船頭」牌子，表示原來前面底下的溪，應是景美溪，原來是可以坐渡船的，站在那裡就會知道先民曾在那邊一、兩百年了，歷史的感覺就出來了。（編輯： 方沛清）1140730