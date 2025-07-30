愛莉莎莎日本收「海嘯警報」嚇壞！急收行李逃難：好恐怖

娛樂中心／張尚辰報導 愛莉莎莎經常出國旅遊，目前人在日本。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG） ▲愛莉莎莎經常出國旅遊，目前人在日本。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG） 網紅愛莉莎莎經常到世界各地去遊玩，目前人在日本旅行。不料，俄羅斯近海於台灣時間今（30）日上午發生規模8.8的強震，日本氣象廳也針對北海道、東部太平洋沿海發布「海嘯警報」，預估在太平洋沿岸可能出現3公尺左右的海嘯，聽到消息後，人正在日本的愛莉莎莎也立刻收拾行李，前往富士山避難。 愛莉莎莎昨日才在IG上分享，這次在日本是和團員們一起包車行動，整趟旅程非常舒適，「一路從東京躺著睡到伊豆，日本包車好爽，車中的商務艙」。此外，還從東京搭車到神子元體驗了淺水的樂趣，雖然沒有看見錘頭鯊，但還是玩得非常開心。 愛莉莎莎一收到日本氣象廳的海嘯警報，就立刻收拾行李前往富士山避難。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG） ▲▼愛莉莎莎一收到日本氣象廳的海嘯警報，就立刻收拾行李前往富士山避難。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG） 愛莉莎莎一收到日本氣象廳的海嘯警報，就立刻收拾行李前往富士山避難。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG） 沒想到，今日一早就收到日本氣象局的海嘯警報，請位於沿海地區的人立刻轉移至高地等安全場所避難。看到此消息的愛莉莎莎當下在伊豆海邊，也馬上開始收拾行李前往富士山避難，「聽說現在北海道浪已經三米了…好恐怖」。抵達富士山後，愛莉莎莎也立刻在限時動態中報平安，「逃到富士山了，暫時安全」，希望粉絲們不要擔心。 俄羅斯近海今早接連發生多起地震，日本也因此受到波及，目前日本氣象廳已針對北海道一路延伸至和歌山縣的太平洋沿岸等17個地區發布海嘯警報，並要求該地區居民應立刻避難。另外，氣象廳也提醒，若地震發生在非日本的海外，可能引發的海嘯將持續較長時間。 更多三立新聞網報導 沈玉琳傳猛爆性肝炎！粉絲打氣狂敲碗「保姆故事」 事情真相曝光 林志炫《歌手》返場逆襲奪第2！挨批「沒感情」 怒發千字文回擊 重提「暴力拉衣領」風波！紀卜心打手道歉：做了不良示範 「國光女神」心力憔悴一週爆瘦5kg！看數字驚呆：瘦到和年紀一樣