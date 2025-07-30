基北北桃聯手赴新加坡推觀光 盼深化星馬國際市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳昇鴻新加坡30日專電）基隆市、新北市、台北市及桃園市今天在新加坡舉辦觀光推介會，盼吸引更多國際遊客來台觀光。駐新加坡代表童振源表示，旅客若從台北出發，探索基隆、新北與桃園，將能更全面體驗台灣的自然風光、人文氣息與在地生活。 基北北桃4城市今天在新加坡舉辦「Shiok you around觀光推介會」，駐新加坡代表童振源、觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠、基隆市文化觀光局長江亭玫、台北市觀光傳播局長余祥、新北市觀光旅遊局長楊宗珉、桃園市觀光旅遊局副局長王麗娟等人與會。 Shiok是新加坡式英語（Singlish），形容「滿足」、「爽」、「好吃」，星馬地區的人們藉此表達愉悅與滿足感，它不僅是形容詞，更是一種生活態度。 4市觀光首長介紹各自的城市魅力及主題遊程亮點，盼透過地方節慶或大型活動主題旅遊的加乘效應，吸引更多東南亞旅客來訪。 在新加坡舉辦推介會期間，4市與新加坡全國旅行社公會（NATAS）、馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）簽署觀光合作備忘錄（MOU），促進與新加坡和馬來西亞觀光業界交流。此次推介會吸引超過70名星馬在地業者到場參與。 童振源致詞時表示，新加坡旅客赴台旅遊，大多集中在台北市，更值得體驗的是從台北出發、深入周邊城市的多元風貌與在地生活。 他舉例，台北陽明山擁有極具代表性的自然景觀與夜景，而貓空品茶文化更是一大亮點。在基隆可以感受到濱海城市獨有的港口風情與山海美景；新北市則富有人文氣息與傳統文化，展現出台灣多樣性的生活樣貌；而桃園則是台灣國境之門，擁有湖光山色與多元客家文化，是連結國際與在地的重要樞紐。 童振源指出，這幾個城市聯合推動觀光，不僅能呈現北台灣更完整的旅遊路線，也能讓國際旅客體驗城市、山海、文化與生活的交織。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 施志忠告訴中央社，基隆、台北、新北與桃園的聯合行銷，共同來到新加坡推廣觀光，這些城市各自有其文化、自然景觀與都市多元體驗，整合資源協力推廣，將發揮更大的綜效，讓更多潛在旅客對台灣產生更高的旅遊興趣。 施志忠說，新加坡是一個相對成熟的旅遊市場，相信透過更深入、更有策略的推廣，能讓新加坡等國際旅客重新發掘台灣魅力。（編輯：陳慧萍）1140730