▲00980T賺AI紅利且還能守住本金「兩者能並行」！孫太：「每月再平衡」固定維持股七債三比例。（圖／Freepik） 旅行回來後，重新思考了「資產配置」這件事。 這趟歐洲旅行，長途飛機給了我久違的靜下來思考的時間。 出國前我一直關注的是「大而美法案」這項政策，它要求AI半導體更多在美國本土生產。未來會如何影響市場？沒有人能說得準，但近年來，越來越多理財達人將資產國際化，有人選擇在泰國、日本甚至杜拜置產，也有人透過美股或美債來分散風險，幫助自己投資組合更加穩健。 這讓我再次意識到：投資不是單靠一個市場、一個商品就能安心。國際化與風險分散，才是讓資產穩定成長的關鍵。這幾年，伴隨著資產增加，我越來越能體會「資產配置」的重要性。不再只看配息率或成長性，而是更在意：整體資產能不能在波動中還是維持穩定並持續成長。 最近有不少粉絲留言詢問「平衡型ETF」這類商品。 說真的，以前我沒有太多研究，所以引起我的好奇，剛好看到《工商時報》提到市場上這兩天開始募集的平衡型ETF，因為它又結合最近正夯的AI話題，這次就拿00980T當例子。 股票佔七成，持有的都是大家耳熟能詳的公司，像是蘋果、微軟、輝達、亞馬遜等美股科技巨頭；而債券則占三成，選擇3～10年期的美國中天期公債，兼顧成長性與穩定性（這個算中規中矩）。 此外，00980T採「每月再平衡」的方式，固定維持股七債三的比例。我認為最大的亮點，是這個「每月再平衡」的機制，對於許多追求生活節奏穩定、沒空時常盯盤的人來說，這樣的機制確實蠻貼心。其追蹤的指數，累積報酬甚至比NASDAQ 還多一些，老實說讓人有點驚訝。 當然，這只是我個人的初步觀察，會考慮將它納入衛星資產的觀察名單，並不代表建議大家一定要跟進。畢竟市場永遠有太多未知數，投資前還是要清楚自己的目標與風險承受度。 這趟旅行讓我更確定，學習投資理財，不是為了追求存摺餘額的數字，而是幫助自己擁有到世界各地感受文化差異的自由。投資是一種選擇，好好過生活才是目的。 PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。 ◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此：https://www.facebook.com/share/p/19Tpk2QpT6/ ；未經同意禁止取用轉載。 更多東森財經新聞報導 金管會祭新規 高股息要掰了？