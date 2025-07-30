新莊箱屍案非兇殺、毒殺？高大成：毒殺屍體通常不會長蛆

社會中心／新北報導 檢察官與法醫抵達板殯相驗。（圖／記者莊淇鈞攝影） ▲檢察官與法醫抵達板殯相驗。（圖／記者莊淇鈞攝影） 一名男子屍體被裝在約27吋的行李箱，並遭丟棄在新北市新莊區巷內的水溝；警方28日獲報到場，發現嚴重腐爛的遺體沒有外傷，且還長了蛆蟲。通過目前釋出的相關資訊，中山附醫法醫科主任高大成認為，死者應該是突發疾病暴斃，之所以會初步排除遭他殺或毒殺可能？他也說明原因。 高大成指出，若死者並無外傷卻有蛆蟲，初步可以排除兇殺或毒殺的可能性，因為死者若是因被下毒死亡，屍體通常不會長蛆；此外，高大成也提到，死者應是死後不到3小時就被塞入行李箱，通常人在死後2個小時就會長蛆、3個小時就會出現屍僵，在肢體僵硬情況下，是無法被順利塞進行李箱中的。 高大成認為，拋屍者和死者應該是熟人，而拋屍者可能剛旅行回來，卻剛好碰到男子來訪且暴斃在自家，之後因某些原因不想讓別人知道對方死在自己家中，索性將遺體裝進行李拋棄。 警方獲報到場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面） ▲警方獲報到場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面） 回顧案情，警方28日晚間近23時許獲報，指稱新莊區新泰路381巷底，發現一個行李箱丟棄水溝，有飄出異味，隨即派員前往；到場後，馬上打開散發臭味的行李箱，赫然發現一具呈側躺姿勢，手部和腿部彎曲，並以黑色塑膠袋包裹的屍體，立即拉起封鎖線，並通報鑑識人員到場。 法醫昨天下午2時許進行相驗，男屍全身無外傷，頭骨完整也無勒痕跟瘀傷，身體也沒有針孔，因臉部及指紋腐爛嚴重無法辨識，因此鑑識人員及法醫已採男屍的DNA及相關檢體，將擇日進行解剖，以釐清男屍的身分及確切的死亡原因。 警方表示，死者特徵外觀應為光頭，生前雙腳即有萎縮情形，研判身障人士，無名男屍背後有蜘蛛紋身，約一手掌大小，左手臂有模糊刺青，身穿淺色POLO衫、淺色休閒長褲但未穿著鞋子，如有家屬協尋無故失蹤家人，請來新莊警分局指認，也歡迎民眾提供線索，希望能盡速確認身分。 更多三立新聞網報導 新莊箱屍案「死者沒明顯外傷」…高大成推斷罕見動機：不想讓人知死自家 新北男登山失聯13天「被找到已成屍體」…資深搜救員：因下雨恐失溫致命 「活電施工」出事？宜蘭頭城水電行老闆裝冷氣觸電慘死 新莊箱屍臉及指紋腐爛嚴重…死者特徵曝「光頭、雙腳萎縮」 疑身障人士