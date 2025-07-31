花東補電新地圖：星舟快充攜台鐵打造充電網，有哪幾站可用？怎麼拿優惠？

在花蓮東澳站，一列列火車穿梭山海之間。這裡是北部車流進入花東的第一道門戶，而今年夏天，站旁嶄新的快充樁，也在悄悄運轉，成為另一種進入花東的新信號。 2025年夏天，台鐵攜手泓德能源（6873）旗下全方位充電營運商星舟快充，在宜蘭、花蓮與台東等9座車站，完成全台首個「東部鐵路電動車充電網」。這項合作，讓花東地區第一次出現由公營運輸系統與民間能源業者共同規劃的快充網絡，補足過去長途及觀光路線最容易被忽略的充電缺口。 花東的美景，不該因為「里程焦慮」而被犧牲。（劉芯衣攝） 花東，曾經被遺忘的補電地帶 電動車普及後，西部充電站一個接著一個亮起營運燈號，然而在地廣人稀的花東，昂貴的建置成本與緩慢的回收速度，讓投資者步伐猶疑。即使陸續有業者插旗，整體站點仍稀稀落落，使這片沿海的壯麗風景，長年困在「里程焦慮」的陰影裡。 「在選設置點的時候我們也會看車流和人流，真的希望不論是開電動車來花蓮的車主，或是在地人，都不會再有里程焦慮。」星舟快充的營運團隊說得很輕，卻帶著堅定。 這一次，台鐵提供站點、星舟快充負責充電設計與建置，雙方跨界撐起一張綠色交通網。「當初台鐵提議11個地方，我們選出9站，不過東澳站的位置是爭取來的，原本不是在這個站點。」他們補充道。至於近期花東的充電表現如何？星舟快充表示，「因為站點才剛啟用不久，所以都還在觀察。」 9座車站，串起綠色旅行動線 這張「東部鐵路電動車充電網」由北至南，設置了永樂、東澳、壽豐、林榮新光、三民、東里、富里、關山與瑞源等站，各自配備不同功率等級的慢充與快充樁。尤其在東澳站，一次就佈建6支360kW超級快充樁，成為北部進入花東的關鍵補電據點。對準備開著電動車跨越蘇花改的人來說，這不只是車子的補給站，也是一種安心感。 現階段，星舟快充在宜花東地區設置12個充電站點。（星舟快充提供） 星舟快充也採用都市「深入生活」的佈點策略，這些車站型充電站也有著貼近土地的樣子，像這次實際走訪了： •壽豐站：雙槍180kW快充樁，鄰近壽豐市區，等車補電的同時，還能步行去吃一碗當地有名的壽豐肉羹麵、豐春冰菓店。 •林榮新光站：坐落於兆豐農場停車場，設置一座30kW雙槍快充樁與一座180kW雙槍快充樁。星舟快充團隊解釋，「因為有些車主來這裡是為了去兆豐農場走走，這時候就可以使用30kW補電。」 泓德能源在去年拿下台鐵標案，並在今年完成「東部鐵路電動車充電網」的建置。（劉芯衣攝） 林榮新光站設置於兆豐農場停車場內，讓開電動車前來的旅客也有時間補電。（劉芯衣攝） 台鐵規劃的站點靠近台九線，除了方便旅客在中途休息時順便補電，對當地人來說，也是一種生活便利性的提升。 在這次花東充電網啟用之際，星舟快充也推出回饋活動：用戶只要在Facebook貼文下分享宜花東旅遊照片，就有機會獲得充電金。而透過AmpGO App充電達150元，也能獲得折價券與抽獎資格。 綠色路網之後的下一步 台鐵的思路很清楚：2050淨零政策下，運具電動化是趨勢，而偏鄉不能缺席。