日本海嘯應驗龍樹諒預言？俄8.8強震 命理師警告今年「這3地方」別去….

7 月 30 日，俄羅斯堪察加半島外海突發規模 8.8 強震，引發大規模海嘯，日本政府隨即針對北海道、鹿兒島、沖繩等地發出緊急警報，並緊急疏散沿岸居民。這場災難不僅造成震央區域損毀，也在社群網路掀起一波關於「預言應驗」的熱潮，因為早有漫畫家與命理師曾警示，7 月恐有災難重擊日本。 有「末日漫畫家」之稱的日本創作者龍樹諒，曾在其作品《我所看見的未來》中，畫出夢境中 2025 年 7 月出現巨大海嘯襲擊日本的場景。該漫畫一度被認為是虛構情節，沒想到此次地震與海嘯災情的時間與地點高度吻合，引發社群熱議。網友紛紛留言：「漫畫預言成真？」、「真的不敢小看這些警告了。」 延燒焦點：謝步智觀點》一席都沒罷掉 大失敗! 恐成對民進黨的不信任投票 俄羅斯30日發生規模8.8強震，引發多國海嘯警報，台灣也發布警訊，日本漫畫家龍樹諒因預言再登熱搜。 圖：翻攝自網路 不只漫畫引起討論，兩位香港風水命理師早前的警示也在災後被翻出。風水師蘇民峰於農曆新年上 TVB 節目《流行都市》時就指出，今年東北方位的日本、韓國、阿拉斯加等地屬「病災難位」，不建議前往旅行，儘管他本人仍訂了赴日行程，還於社群曬出旅遊照片，粉絲留言稱：「大師在日本，我就安心了！」