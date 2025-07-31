突拋震撼彈！66歲綜藝天王胡瓜宣布離開台灣 「極樂行程」全被拍

記者蔡維歆／台北報導 胡瓜到日本淺草旅遊。（圖／《下面一位》提供） ▲胡瓜到日本淺草旅遊。（圖／《下面一位》提供） 66歲綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》突破40萬訂閱，最新一集播出胡瓜到日本淺草旅遊紀錄，介紹許多好吃好玩的景點。還沒開始遊玩，就遇到許多台灣的朋友，胡瓜熱情攀談打招呼，面對拍照也來者不拒，彷彿開了一場小型見面會，非常親民。 胡瓜介紹日本景點。（圖／《下面一位》提供） ▲胡瓜介紹日本景點。（圖／《下面一位》提供） 來到有百年歷史的河豚店，吃到心心念念的河豚胡瓜面露滿足，像是美食評論家上線，說起食物的口感非常生動。也體驗當地文化，換上一身氣派和服，搭乘人力車，彷彿貴族出巡，相當有氣勢。只不過胡瓜像是行走的活招牌，在路上不斷和粉絲相認，連海外的粉絲也相繼認出，胡瓜不斷和大家打招呼合影，甚至遇到當地人誤認他是木村拓哉，胡瓜馬上秒默認，非常逗趣。 胡瓜也相當寵粉，特地來到商店街精心挑選伴手禮，要送給下面一位的粉絲朋友，逛著逛著發現自己相當喜愛的酒類收藏店，胡瓜二話不說入店觀賞，琳瑯滿目的酒類讓他看的入迷，也終於入手想收藏已久的酒款，胡瓜再次愛上這種沒有安排的旅行，覺得處處都是驚喜。 更多三立新聞網報導 慟！知名男星移居洛杉磯離世享壽85歲 「不辦告別式」骨灰灑大海 領補償金提款卡被鎖！中配小微拍片大罵祖國銀行秒下架 八炯開酸了 沈玉琳爆肝住院！昔割肉瘤失敗「動刀2次才成功」 左眼萎縮裝義眼片 沈玉琳病倒住院震撼兩岸三地！陸網翻牆留言 「真實反應」曝光了