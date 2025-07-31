旅遊深度體驗 直擊捷運行控中心、探訪郵件派送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北31日電）旅遊型態走向深度體驗，有飯店業者推出深度旅遊路線，帶領旅客探索城市，包括直擊台北捷運行控中心、探訪早晨郵局郵件派送、走訪產地直送的蔬果集散中心等。 探訪在地行程成為旅遊趨勢，老爺酒店集團今天發布新聞稿表示，今年以「甦醒」為主軸，推出9條深度路線，從傳統市場、老街生活、城市運轉到在地風土，帶領旅客走進城市清晨時刻。集團執行長沈方正說，現代人不缺旅遊資訊，人們真正需要的是一套有趣的旅行哲學，以及探索城市的觀點。 老爺會館攜手台北捷運公司，推出「開箱台北捷運行控中心」行程，帶旅人走入24小時不間斷的交通核心，實地聆聽列車調度、電力監控、緊急應變等運作機制。 台中大毅老爺行旅則攜手中華郵政台中郵局，推出「解密郵件派信現場」，探訪平日不對外開放的早晨郵局作業，包含人工分發與信件編碼流程，觀察郵務士如何依區域、郵遞區號分區處理郵件，從分發、裝袋、安排路線到上車出發一條龍的作業流程。 礁溪老爺酒店推出「巡走宜蘭果菜市場」路線，探訪產地直送的蔬果集散中心，並與市場主委交流蔬果流通過程。南港老爺行旅邀請旅客清晨走入台北花市，一窺不對遊客開放的全台最大花卉拍賣神秘現場。 台南老爺行旅結合「理容城市旅行」策展人曾敬淳，推出「復古潮男的老派沙龍」行程，帶領旅客走訪台味理容文化，體驗坐式洗頭、小黃瓜敷臉、男士修容刮鬍、肩頸按摩等一站式懷舊理容儀式。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 台北老爺酒店推出「大稻埕巷弄晨光騎行」，騎乘YouBike穿越中山北路與迪化街，探訪慈聖宮、霞海城隍廟與大稻埕街區文化。北投老爺酒店推出「探訪火山咖啡產區」，坐上北投最老派的「機車快遞」，騎進台北唯一火山咖啡產區「大屯29莊園」，體驗烘豆、磨豆、手沖等。 知本老爺酒店的「金牌紅烏龍茶園晨間手作採茶」，走入台灣紅烏龍發源地台東鹿野，體驗採茶人家手摘一心二葉，感受磨茶、炒花生、聞乾香與品茶香等過程。（編輯：吳素柔）1140731