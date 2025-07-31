花蓮咖啡店罷傅失敗結束營業！無預警曝下一步 網刷一排：請通知

生活中心／陳慈鈴報導 罷傅失敗，業者說到做到結束營業。（圖／翻攝自SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲 臉書） ▲罷傅失敗，業者說到做到結束營業。（圖／翻攝自SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲 臉書） 大罷免失敗，先前誓言罷掉花蓮國民黨立委傅崑萁的商家，現況持續受到關注。其中，花蓮一間知名咖啡店就揚言，罷免失敗要結束營業，於是在投票結果公布的當晚，立即宣布「花蓮，珍重再見」。如今這間咖啡店說到做到，準備出售店內器具，下一步規劃也曝光了。 花蓮知名咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」在傅崐萁罷免案投票前宣布，「7/26罷免投票日若罷免失敗，當天就是結束營業。」業者強調，這不是情勒，而是她的罷免行動宣言。更是她對參與家鄉花蓮罷免行動展現的決心。 無奈結果終究不盡人意，業者也很乾脆地在當日宣布，7月27日不再對外營業，「花蓮，珍重再見。」不過業者也說，戶籍會繼續留在花蓮，投到花蓮天光的那一天，希望大家不要放棄。 業者於29日再度更新近況，透露店內的物品即將拍賣，像是冰箱、冷凍冰箱、桌椅、冷氣、吧台、燈具、層架等。但不含咖啡機、磨豆機、烤箱、餐具小物等等。至於離開花蓮後的下一步，業者無預警透露，「新店規劃中，宅配規劃中。」文末還特別強調，「國民黨、民眾黨支持者勿擾。」 消息一出，許多人都替業者加油打氣，也可以看到酸民攻擊店家「慢走不送」。不過，更多的是大家敲碗到各自的縣市開店，像是台南、高雄、宜蘭等地，並陸續向業者喊話「新店請通知」、「開新店請告知」，期待之情溢於言表。 更多三立新聞網報導 政府發錢了！符合資格「最高補助5萬元」 申請條件一次看 不滿被造謠要告了！八炯嗆2類人撂狠話：如果和解我給車撞死