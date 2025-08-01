搶起來！台灣美食展「10分鐘賣數十張」 烤鴨餐券直接砍半

台灣美食展盛大開幕，匯聚全台各地特色美食，從黑鮪魚秀到米其林必比登推薦餐廳，讓民眾一次品嘗多種美食。本次展覽最受矚目的亮點是超值餐券優惠，包括港點、牛排、烤鴨及自助餐等，折扣最低達47折，吸引許多民眾搶購，有人一次購入20多張餐券。此外，多家飯店也推出住宿優惠，最低折扣達39折，搶攻暑假後半期的消費市場。 美食展吸引大批民眾。（圖／TVBS） 2025台灣美食展熱鬧登場，為期四天的活動吸引全台各地美食業者參展，現場氣氛熱鬧非凡，宛如夜市。展覽中不僅有黃仁勳最愛的十二月粥品、屏東的黑鮪魚秀，還有十一間米其林必比登推薦餐廳進駐，包括麻糬寶寶、東勢牛稼莊、阿文米粿等知名店家，讓民眾能一次品嘗各種美食。 美食展開幕不到十分鐘，就有許多民眾湧入會場搶購餐券。天成飯店公關部主任王青霞表示，目前賣得最好的有1340元加一成服務費，現在只要750元，直接砍半；另外，烤鴨三吃、牛排館和高級自助餐也都有7至8折的優惠。 許多飯店也有推出超殺餐券折扣。（圖／TVBS） 晶華酒店也推出多項超值優惠，其中涮涮鍋餐券以47折的價格販售，比買一送一還要便宜。晶華酒店公關部資深協理蔡惠茹強調，鍋物吃到飽餐券是今年的折扣王，最受歡迎，其中肉品和菜盤都可以續加。此外，泰式海鮮自助餐也有68折的優惠。 除了餐飲，住宿券也是本次美食展的一大亮點。晶華酒店推出最低24折的住宿活動，而宜蘭某觀光飯店的山景雙人房最低優惠至39折，省下8000多元。下午茶同樣有折扣，業者趁著暑假還有一半的時間，推出這些優惠方案，希望吸引各種客群。 現場民眾購買熱情高漲，有人表示是女兒要求購買的，一次買了20張，送4張，每張約便宜2800元。美食展期間，民眾可以把握機會，一次享用各種美食，同時購入超值餐券，為家人朋友準備美食饗宴。 更多 TVBS 報導 為宴請老友? 台中98歲爺從潭子騎代步車要到烏日買烤鴨迷路了 颱風假突襲台中彰化！連鎖賣場被掃空 KTV業者笑了 樂天女孩香港電腦節登場！琳妲美食清單曝光 Kira期待見粉絲 「薯條界天花板」登台現炸現拌 韓愛心提拉米蘇快閃