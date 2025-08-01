日本電視台《不知道就吃虧了！台灣魅力發現之旅 in 桃園》 8月重磅登場。 桃園的觀光魅力登上日本無線電視台!為推廣桃園國際觀光知名度，吸引日本旅客目光，桃園市政府觀光旅遊局與日本電視台攜手打造觀光綜藝節目《不知道就吃虧了！台灣魅力發現之旅 in 桃園》，力邀人氣偶像團體 Travis Japan 成員七五三掛龍也與知名搞笑藝人 有野晉哉擔綱主持，更邀來大胃女王安琪拉佐藤驚喜現身桃園夜市，帶領觀眾深度探索桃園美景與美食。節目將於 2025年8月2日於HBC北海道放送首播，並於8月11日在RKB福岡每日放送播出，預計觸及數百萬名潛在觀眾，搭配上架TVer OTT平台、YouTube特別版影片，向全日本傳遞「桃園，這樣玩超讚！」 百萬偶像x黃金卡司 深度開箱桃園旅遊魅力 節目主持人之一的七五三掛龍也是日本擁有百萬IG粉絲數的人氣偶像男團Travis Japan的成員，並活耀於電視劇及綜藝節目；搞笑藝人有野晉哉在日本享有極高知名度，透過幽默風趣的主持風格帶動節目的歡樂氣氛；HBC北海道放送女主播堀內美里則擔任導覽，最驚喜的是在台灣與日本皆具高人氣的大胃女王 安琪拉佐藤 也現身桃園夜市擔任夜市小吃響導，身為台灣迷的她不但吸引大批民眾圍觀拍照，更表示非常喜歡台灣美食也常私下來到台灣旅行，這次也會向日本觀眾介紹最道地好吃的桃園美食。 海港、老街、天空步道與夜市美食