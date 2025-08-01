暴雨襲美東陸空交通中斷 紐約州進入緊急狀態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社紐約31日綜合外電報導）紐約州長侯可（Kathy Hochul）與紐澤西州代理州長韋伊（Tahesha Way）今天宣布，由於東岸的鐵路與航空旅行受暴雨影響，部分面臨暴洪威脅的地區進入緊急狀態。 路透社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）針對東北部城市走廊發布暴洪警報，包含從華盛頓及巴爾的摩地區（Washington-Baltimore region）向北延伸至費城（Philadelphia）、德拉瓦州威明頓市（Wilmington），再到紐澤西州紐瓦克城（Newark）和紐約市都會區。 強烈雷雨警報也涵蓋美國東岸交通要道95號州際公路（Interstate-95）多數沿線，但預報員表示，暴洪風險今晚起已逐漸減弱。 根據航班追蹤網站FlightAware，服務東北地區的8座主要機場共取消至少1170架次進出航班，分別為華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）、巴爾的摩－華盛頓國際機場（Baltimore-Washington International Airport）、雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）、費城國際機場（Philadelphia International