蘇永康震撼宣布台灣開唱！睽違2年回來了 時間地點一口氣公開

記者鄭尹翔／台北報導 蘇永康將在台北開唱。（圖／遠傳電信提供） ▲蘇永康將在台北開唱。（圖／遠傳電信提供） 香港情歌天王蘇永康睽違將近兩年，再度登上台北舞台，預計將於2025年10月18日（週六）晚間七點，在TICC台北國際會議中心舉辦【2025蘇永康演唱會】。距離兩年前的【蘇式情歌】演唱會，當時感性演出與真摯言談打動不少台灣歌迷，這次演出由主辦單位遠傳電信精心籌劃，將以全新製作與歌單再度來台，一次滿足樂迷對於經典與感動的期待。演出全區坐席，將於8月16日中午12點正式開賣；遠傳電信與friDay影音用戶則可於8月15日中午12點至18點享有優先購票資格。 蘇永康將在台北開唱。（圖／遠傳電信提供） ▲蘇永康將在台北開唱。（圖／遠傳電信提供） 出道超過30年的蘇永康，以穩健唱功與極具辨識度的嗓音聞名，〈男人不該讓女人流淚〉、〈舊愛還是最美〉、〈愛一個人好難〉等經典歌曲橫跨粵語與國語樂壇，深植人心。近年他除了偶爾推出新作，也積極參與歌唱教學、線上課程與演出工作，並曾於訪談中透露自己開始著重聲音保養與生活規律，透過不喝冰水、早睡早起、控制鹽分與糖分攝取等方式調整體質，讓聲音狀況維持在最佳狀態。他亦樂於在社群平台上分享生活點滴，尤其是與妻子Anita及兒子Jazz的家庭互動，不時曬出孩子的成長日常與旅行畫面，展現出溫柔父親的一面。 蘇永康近日也與The Big Four成員張衛健、許志安、梁漢文再度合體，於香港紅磡體育館舉行限定演出，引發歌迷熱議。他也曾表示，希望透過音樂繼續與不同世代對話，尤其是現在聽音樂的平台與型態不斷改變，更需要用誠意與真心打動人心。此外，他目前也正擔任TVB音樂選秀節目《聲秀》的導師，致力於培育新一代歌手，傳承港樂精神與舞台經驗。 這場演唱會不僅是歌迷睽違兩年的期待，也是蘇永康持續用音樂書寫人生的又一篇章。無論是戀愛、失落、療癒還是陪伴，他的聲音總有辦法觸動人最深的心底。當晚，他將以一貫細膩而真摯的唱功，唱出人生的喜怒哀樂，也唱出屬於每位歌迷的片段記憶。 蘇永康將在台北開唱。（圖／遠傳電信提供） ▲蘇永康將在台北開唱。（圖／遠傳電信提供） 更多三立新聞網報導 獨家／71歲陳盈潔傳病逝！摯友許常德回應了 曾敗血症送醫搶救 范姜彥豐粉絲變老公！傳婚變粿粿情史被挖出 從追蹤IG開始進攻 團名諧音誤以為罵髒話！台灣樂團宣布開唱 祭出神秘嘉賓催票