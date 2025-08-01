張睿家瞞婚6年砸300萬辦婚禮 大3歲妻肚皮動靜曝光！甜誇老公「乖巧」

記者杜沛學／台北報導 張睿家（左）、黃安若甜蜜擁吻。（圖／記者趙于瑩攝影） ▲張睿家（左）、黃安若甜蜜擁吻。（圖／記者趙于瑩攝影） 40歲的張睿家與大3歲的黃安若結婚6年，終於在1日舉辦婚禮，也剛好是兩人結婚紀念日，被問到生育計劃，表示一直在努力中，3月31日張睿家生日當天，黃安若取出9顆卵，之後準備做試管受孕，她說是醫生建議的最佳時間，很剛好就是老公生日。 在證婚儀式中，張睿家也親筆寫下一封婚禮書約，向摯愛的安若深情告白：「謝謝妳從沒試圖改變我，而是陪我一起成為更完整的我們。未來無論妳選擇創作、表演或追夢，我都會牽著妳的手，永不缺席。」忍不住感動落淚。 張睿家、黃安若在親友祝福下邁入禮堂。（圖／LinLi Boutique提供） ▲張睿家、黃安若在親友祝福下邁入禮堂。（圖／LinLi Boutique提供） 黃安若受訪時則說，因為交往時就是喜歡原本的張睿家，相處上當然會有摩擦，但覺得若要試圖改變對方，就不是原本的「人設」了。並形容張睿家私下個性很傳統、低調，是否成功「馴服野馬」？黃安若笑說：「他也沒有那麼野，本身是很乖巧的小孩，我沒有看過他爆炸的樣子。」 不過張睿家則坦言，覺得自己個性改變很多，結婚之後，突然意識到有家庭責任要承擔，因此轉變許多。他也聽了很多長輩建議，覺得他們是過來人，意見都很中肯，「希望我們可以一直保持初衷」。 張睿家（左）、黃安若證婚時都哭了。（圖／LinLi Boutique提供） ▲張睿家（左）、黃安若證婚時都哭了。（圖／LinLi Boutique提供） 婚宴席開22桌，出席藝人有黃西田、蔡昌憲、Darren邱凱偉、陳漢典、喜翔等人，張睿家坦言砸下約300萬辦婚禮。至於蜜月旅行，因張睿家新戲剛好1日開鏡，等殺青大概要到年底，老婆許願到義大利或北歐旅行。 更多三立新聞網報導 林依晨產後「正式現身」！一身粉嫩氣色超好 親口向粉絲宣布新身份 獨／「戲說一姐」陳小菁豪門婚驚爆有「超強小三」：愛我老公愛得要死！