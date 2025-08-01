看完趙少康解釋32% 吳靜怡喊「湊數很丟臉」：拜託，別讓股民恐慌

政治中心／陳慈鈴報導 趙少康（圖）解釋32%關稅來由，引發熱議。（圖／資料照） ▲趙少康（圖）解釋32%關稅來由，引發熱議。（圖／資料照） 前中廣董事長趙少康先前爆料台灣關稅32％，但今（1）日美國總統川普（Donald J. Trump）公布台灣關稅為20%，導致臉書隨即被網友灌爆「不是說32%？」趙少康也親自解釋32%怎麼來的。對此，政治評論員吳靜怡看完後，直言「湊數很丟臉。」 趙少康今早解釋所謂的32%關稅，指與兩個原因有關，分別是新台幣兌美元匯率陡升12%，以及20%關稅等，「整體影響高達32%。」 看完趙少康的解釋後，吳靜怡說，政治上要支持誰都尊重，理性呼籲，千萬不要聽傅崐萁的，按照經濟犯的角度，贏家都不會是你。上次講關稅32%，這次講匯率12%？硬要加法20%+12%=32%趙少康還是少康啊！拜託，不要讓股民恐慌。傅崐萁的專長我們知道，不要講數字，報張名牌就好。 「沒人要吵，只是湊數很丟臉。」吳靜怡稱當她看到趙少康發文時候的匯率為是9：30，美金兌台幣33！對於網軍很快就拿匯率嗆她一事，忍不住開酸「你們還真即時，真辛苦。」 吳靜怡回頭看到三個月前的匯率，不禁感嘆「網軍還要兼金融詐騙集團！」年初台灣關稅公佈32%，如果加上傅崐萁、趙少康12%，那當時就是44%！最後還說，「對我而言台幣貶值沒有不好，只是胡扯不好。」 更多三立新聞網報導 批藍白見縫插針「還沒談完是在亂什麼」 吳崢嗆1類人：絕對提告！ 懶人包／8月新制上路！6機場亂拍最高罰15萬 8家ATM「限領令」生效 神預言！川普公布各國稅率 八炯早料到「台灣關稅20%」開酸藍白 台灣旅行社最新黑名單曝光！12間上榜 這間停業8天後就倒閉