台灣關稅20％暫時的？中經院長曝「1關鍵」認了：等川老大做最後確認

財經中心／陳慈鈴報導 賴清德稱台灣關稅20%為暫時性稅率，連賢明（圖）分析關鍵原因。（圖／翻攝自中央研究院經濟研究所） ▲賴清德稱台灣關稅20%為暫時性稅率，連賢明（圖）分析關鍵原因。（圖／翻攝自中央研究院經濟研究所） 美國總統川普（Donald J. Trump）公布各國新關稅，台灣關稅為20%。總統賴清德在第一時間宣布，此為「暫時性稅率」，立委吳思瑤也說，台美還在繼續談判。對此，中經院長連賢明分析關鍵原因，直言「看起來還等川老大做最後的確認。」 連賢明表示，台灣的談判稅率20%這數字是當初中經院預測的高端 (15%-20%)，也比主要的競爭國家日韓來的高。不過，總統已經出來說明是暫時的稅率 ，因為談判協議中的對美採購、對美投資、乃至於市場開放細節都沒有，看起來還等川老大做最後的確認。 連賢明還說，順帶一提的是，前幾天市場傳台灣稅率22%，個人一聽就覺得機率很低。川老大的算術只有5和0，了不起就是加減1，其他的數字都不太可能。 至於新關稅何時生效？白宮聲明指出，新關稅適用於命令發布7天後的東部時間凌晨12時01分（台灣時間8月8日中午12時01分）起報關進口或倉儲提領之貨品。但若貨物於此之前已裝船運送中，並於2025年10月5日凌晨12時01分（台灣時間10月6日中午12時01分）前完成進口或提領，則仍適用原行政命令的附加從價稅。 更多三立新聞網報導 台灣關稅有望低於20%？吳思瑤曝「台美還在談判」：將爭取更好的稅率 神預言！川普公布各國稅率 八炯早料到「台灣關稅20%」開酸藍白 2025全球最強護照出爐！台灣免簽139國名次曝光 這國穩居榜首 台灣旅行社最新黑名單曝光！12間上榜 這間停業8天後就倒閉