台灣關稅20%！趙少康「不甩32%爆料」嗆喪權辱國 全被他料中

政治中心／陳慈鈴報導 趙少康（圖）先前表示得到消息，台灣關稅就是32%。（圖／翻攝畫面） ▲趙少康（圖）先前表示得到消息，台灣關稅就是32%。（圖／翻攝畫面） 美國總統川普（Donald J. Trump）公布台灣關稅為20%，消息一出，先前，前中廣董事長趙少康於7月21日聲稱，美國宣布台灣的關稅適用稅率，「我得到的消息就是32%」，如今關稅出爐後，臉書慘遭洗版、罵聲一片。對此，趙少康本人也針對20%關稅回應，對於先前的爆料隻字未提。 趙少康在臉書稱「20%關稅喪權辱國」，指白宮宣布將對台灣開徵20%關稅，高於日本、韓國的15%，日、韓是我們出口的主要競爭國，光是輸美關稅就高了5%，生意還怎麼做？ 趙少康說，台積電奉送美國了，軍購買了但拿不到武器，新台幣兌美元匯率陡升12%了，現在再加上20%關稅，整體影響高達32%，廠商怎麼活啊。讓人後怕的是，除了被課徵高關稅，還答應美國什麼？要去投資什麼？要買多少東西？半導體會被課多少關稅？ 趙少康表示，中小企業經營早就進入「毛三到四」，毛利只剩下3%-4%，關稅就輸給日韓5%，賠錢生意怎麼做？企業關廠歇業，勞工飯碗怎麼辦？飯碗砸了，內需消費冷，外銷更冷，台灣經濟動能將全面熄火。 趙少康還提到，從談判開始，賴清德就黑箱到底，就是怕影響大罷免。即使如此，為了台灣好，我還是希望民進黨可以談出個好結果，證明現在真的是「台美關係最好的時刻」，最後居然談出個高於日韓的關稅，賴清德怎麼跟國人交代？ 然而，趙少康這番言論卻早就被八炯料到。八炯稍早就提到，「先幫藍白總結：台美關係史上最好翻車，台積電都送了，美豬美牛都吃了，賴清德出賣了什麼給美國？台灣完蛋了，中華民國快滅亡了，打臉賴清德，民進黨下台。」與趙少康的言論，相似程度令人訝異。 更多三立新聞網報導 台灣關稅有望低於20%？吳思瑤曝「台美還在談判」：將爭取更好的稅率 神預言！川普公布各國稅率 八炯早料到「台灣關稅20%」開酸藍白 台灣旅行社最新黑名單曝光！12間上榜 這間停業8天後就倒閉 花蓮咖啡店罷傅失敗結束營業！無預警曝下一步 網刷一排：請通知