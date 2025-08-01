台灣關稅有望低於20%？吳思瑤曝「台美還在談判」：將爭取更好的稅率

政治中心／陳慈鈴報導 川普公布各國關稅，台灣為20%。（示意圖／資料照） ▲川普公布各國關稅，台灣為20%。（示意圖／資料照） 美國總統川普（Donald J. Trump）公布各國最新稅率，其中，台灣關稅也揭曉，適用稅率為20%。根據行政命令，《行政命令附件一》（Annex I）中所列國家，將由白宮設定個別關稅稅率，至於沒有在名單內的國家，統一適用10％關稅。消息一出，立委吳思瑤表示，「台美還在繼續談判，將爭取更好的稅率！」 吳思瑤表稍早宣布最新消息，台美關稅暫時由32%調降為20%。她還透露，「台美還在繼續談判，將爭取更好的稅率！」總統賴清德稍早也表示，目前的稅率為「暫時性稅率」。至於台灣是否會從20％往下調降，仍待進一步談判結果出爐。 白宮聲明指出，未列於《行政命令附件一》（Annex I）的其他貿易夥伴，其商品將加徵10%的附加從價稅，除非另有明文規定。 關於新關稅的生效時間，川普於聲明中表示，於命令發布7天後的東部時間凌晨12時01分（台灣時間8月8日中午12時01分）起報關進口或倉儲提領之貨品。但若貨物於此之前已裝船運送中，並於2025年10月5日凌晨12時01分（台灣時間10月6日中午12時01分）前完成進口或提領，則仍適用原行政命令的附加從價稅。 更多三立新聞網報導 神預言！川普公布各國稅率 八炯早料到「台灣關稅20%」開酸藍白 趙少康爆台灣32％！學者揪5疑點愣「水晶球托夢嗎」 搖頭嘆氣了 60歲婦不菸不酒不咳嗽！照X光驚見「7、8公分腫瘤」 蘇一峰：肺癌末期 台灣旅行社最新黑名單曝光！12間上榜 這間停業8天後就倒閉