確認麗尊酒店交易案 麗尊酒店集團： 帕可麗經營權不受影響

興富發集團旗下興富發建設公司7月25日公告，子公司元盛國際興業以總價14.5億元買下高雄市苓雅區「麗尊酒店」全棟物業，麗尊飯店集團昨(1)日也正式確認這項交易並說明集團未來規劃，後續發展將由興富發集團主導麗尊酒店整體經營規劃，麗尊集團將配合相關銜接流程，確保服務品質與顧客體驗穩定延續，並強調旗下帕可麗酒店(Park Lees Hotel)經營權不受影響。 興富發副總經理暨發言人廖昭雄日前指出，近年集團朝向多角化經營，其他酒店陸續開幕中，麗尊酒店為旅遊單位評鑑五星的酒店，目前會暫時維持原本的營運模式。其實，除了住宅案外，興富發近年積極布局飯店、商辦等領域，目前手握共5筆飯店，包括此次交易的「麗尊酒店」、2022年開幕的台南安平「雅樂軒飯店」，即將開幕營運的台中七期「Andaz安達仕酒店」，還有位在新北市金山老街附近的「興富發金山飯店」，以及位在高雄的「Hyatt Regency凱悅飯店」等。 現正最夯：美國就業數據疲軟美股重挫！道瓊大跌542點、台積電ADR跌2.65％ 麗尊酒店於1998年開幕，土地面積509.1075坪，屬於商五分區，擁有230間客房，為高雄市老牌國際觀光飯店之一。根據市場資料，去年住房率58.8%，平均房價2,483元，年住房營收約1億元，餐飲營收約1.75億元，總營收2.84億元。 麗尊飯店集團表示，自1987年創立以來，始終秉持「人文、美學、服務」的品牌理念，深耕高雄近四十年，見證城市的發展，也陪伴無數旅客與在地居民 走過人生中最重要的時刻；集團旗下包含麗尊酒店、帕可麗酒店及芙悅軒、木櫃工廠、艾可廚坊等多元風格餐飲品牌，長期深受市場肯定。 因應經營規劃調整，麗尊飯店集團啟動新階段的發展準備，目前各飯店與餐飲品牌皆營運正常，由原經營團隊穩定領導，服務品質如常、團隊用心不變，並將推出一系列品牌回顧與感謝活動，邀請賓客一同回望麗尊與高雄的共同記憶，感受彼此交織的城市情感。 對許多高雄人而言，「麗尊」不只是飯店，更是一段代代相傳的生活記憶：亮晶晶的宴會廳水晶燈、熱騰騰的湘粵佳餚、全家穿上正式服裝走進飯店吃喜酒的畫面，是許多人成長過程中難以忘懷的時刻。麗尊的餐飲服務深植人心，從港式點心、經典湘菜，到招牌「烤鴨三吃」，長年陪伴無數家庭聚餐、婚宴與節慶場合，集團也將於近期推出經典菜色復刻計畫與顧客記憶募集等活動，邀請大家一同重溫熟悉的味道與景象，延續這份屬於高雄的美好情感。 麗尊飯店集團特別說明，此次調整為企業長期經營節奏中的規劃安排，未來麗尊酒店的後續發展，將由興富發集團主導整體經營規劃，集團將配合相關銜接流程，確保服務品質與顧客體驗穩定延續；現階段將持續堅守「誠正經營、溫度服務、美感引領」的品牌初衷，深化服務品質，靜候更多元的發展可能，也將麗尊的故事再延續下去，誠摯邀請每一位熟悉麗尊的朋友一同前行，期待再次在熟悉的大廳相遇，繼續在高雄書寫屬於這座城市的下一頁。 麗尊飯店集團的另一精品品牌，座落高雄巨蛋商圈的帕可麗酒店自2017年開幕以來，以簡約奢華設計與高品質客房、餐飲服務，深受商務與時尚旅人青睞，近年在演唱會與大型活動期間，訂房率與門票同步「秒殺」，長期穩居訂房熱門榜，為高雄都會精品旅宿的指標品牌。 麗尊飯店集團創辦人李登木，曾被前高雄市長謝長廷延攬為副市長，目前事業由第二代接手，鼎盛時期擁有3家連鎖飯店，包括麗尊酒店、同在五福路上的麗景酒店及斥資12億元打造的帕可麗酒店。不過，麗景酒店已於2022年11月結束營運，以3.92億元賣給「麗隆企業」，閒置1年多後重新裝潢，由台中KTV大咖「超級巨星」進駐；如今麗尊酒店也完成交易案，集團強調，這次經營規劃調整僅限於麗尊酒店，帕可麗酒店將持續由麗尊飯店集團經營，不受影響，並將延續一貫的高品質服務。 2019年起，台灣出現老飯店出售潮，高雄也不例外，包括華王飯店賣給興富發建設、華園飯店賣給永信建設，高雄國賓飯店也結束營業，將改建為豪宅加飯店形式。隨著興富發正式接手，26年歷史的麗尊酒店將步入新階段，無論是引進國際品牌、原地經營或未來改建，都將牽動高雄飯店市場與房地產發展的敏感神經。