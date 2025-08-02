「五感療癒・長濱liáo市集」登場！臺東最北小鎮白日市集Ｘ夜晚星空療癒展開

（記者張芸瑄／台東報導）臺東縣政府主辦的【五感療癒・長濱 liáo 市集】將於8月2日至3日每天10:30至17:00在長濱國小登場，集結在地選物、手作、美食、音樂與按摩，打造一處融合五感體驗的療癒場域。8月2日晚間，縣府更於長濱八仙洞舉辦「2025最美星空音樂會」，從白天的市集一路延伸至夜晚星空，在自然與藝術交織中，邀您以輕鬆的節奏，重新感受身體與土地的連結，一起探索魅力長濱。 圖／東海岸長濱liao天室豐富系列活動。（臺東縣政府 提供） 縣長饒慶鈴表示，臺東擁有最純粹的大自然與最具溫度的社區文化，《五感療癒・長濱 liáo 市集》不僅展現長濱在地的手感與人情味，更邀請民眾透過五感沉浸，打開感官、放慢步調。她強調，這場市集是《東海岸長濱 liáo 天室》地方創生廊帶計畫的一環，計畫由國發會及衛福部指導、臺東縣政府主辦、風潮音樂承辦，串聯長濱鄉竹湖、長光、長濱、忠勇、真柄、膽幔等亮點社區，集結在地師資、社群與創生行動，展開為期半年的療癒旅程。這不只是活動的串聯，更像是一場生活提案，讓『到長濱療癒』逐步成為生活日常。 圖／聲音療癒・心靈共振。（臺東縣政府 提供） 自今年5月起，長濱已陸續展開多場療癒活動，包括百人晨曦瑜珈、森林療癒探索，接續登場的8月活動除了五感市集外，還包括8月16日的《藝術療癒・生活玩家》與8月17日的《海洋療癒・南島航行》，將帶領民眾從藝術創作、文化實作延伸至南島式航行的學習，重新想像身體與文化之間的流動關係。進入9月，9月13日的《心靈療癒・時光走讀》與9月14日的《飲食療癒・老物故事》，將以走讀與味覺記憶探索長濱的人文軌跡；11月包括11月1日的《聲音療癒・心靈共振》聲音冥想馬拉松，帶來聲音冥想與內在的即興共鳴；壓軸場11月2日《肢體療癒・蘇菲旋轉》為國內首次舉辦的百人蘇菲旋轉大型活動，邀請全臺民眾於金剛大道梯田花海中與天地共舞，畫下計畫最具象徵意義的句點。 圖／肢體療癒・蘇菲旋轉。（臺東縣政府 提供） 社會處表示，《東海岸長濱 liáo 天室》最獨特之處，在於它不只是活動設計，更是從社區出發的創生提案，透過藝術、聲音、飲食、靜心與肢體練習，將「療癒」從短暫的參與，轉化為日常的實踐與社群的串連。歡迎所有想為生活按下暫停鍵的人，一起走進長濱，找回內在節奏，liáo 一場屬於自己的療癒旅行。 更多詳情請「自然醒慢活祭」官方粉絲專頁查詢