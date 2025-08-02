又傳婚變秦昊？脫口小10歲尪「很少回家」 伊能靜認戀愛腦：常心神不寧

娛樂中心／綜合報導 伊能靜婚姻狀態受關注。（圖／翻攝自伊能靜微博） ▲伊能靜婚姻狀態受關注。（圖／翻攝自伊能靜微博） 女星伊能靜過去曾與方文琳、裘海正組成「飛鷹三姝」，在80年代紅極一時，近年來她的生活重心在中國大陸，與二婚小10歲嫩尪秦昊結婚多年，育有一女兒，家庭生活看似幸福，但常常會傳出婚變，最近她又說「秦昊很少回家」，令外界放大解讀。 伊能靜會開直播跟粉絲交流，最近她又聊婚姻，直呼「我還是很戀愛腦，我就覺得我先生很少回家嘛」、「我跟他認識這13年，他幾乎沒有停止過（工作），我又覺得他、秦老師跟女兒在一起的記憶太少了，我所有手機裡面的照片都是我跟女兒，我先生幾乎沒有怎麼出現過」。 伊能靜（右）覺得秦昊很少回家。（圖／翻攝自伊能靜微博） ▲伊能靜（右）覺得秦昊很少回家。（圖／翻攝自伊能靜微博） 伊能靜坦言「只要老公一在上海的時候，我自然心神不寧的很難專心，因為他回來了」，果然還是很深愛秦昊，2人婚姻並沒有問題。事實上，今年5月19日秦昊47歲生日，伊能靜特地發文放閃：「這段時間我們的情感被傳得風風雨雨，但我們都知道多說無益。從相識到現在一直有許多聲音，但正如你曾說過的那句話──我是跟你過，不是跟這個世界過。自己的人生無須向外人解釋。」 伊能靜還有感而發：「婚姻本來就是反人性的，人類天性喜歡新鮮事物。一個城市不可能天天去旅行，能日日居住而不膩的只有家，因為家是被我們親手點滴鑄成的。同理，讓兩個背景迥異的人廝守一輩子，難免有磕碰。要能走下去，唯有用愛馴服人性。」 伊能靜（右）和秦昊（左）屢傳婚變謠言。（圖／翻攝自伊能靜微博） ▲伊能靜（右）和秦昊（左）屢傳婚變謠言。（圖／翻攝自伊能靜微博） 更多三立新聞網報導 孫安佐《拳願》嗆聲爆出事了！扭打一團衝突畫面曝光 5工作人員拉不住 726大罷免結果錯愕別失望！唐綺陽鬆口「真實原因」：打開溝通的大門 少林寺方丈淫亂極樂照外流！起底「擁7情婦」保險套留精 她：直墮地獄 太辣了吧！豆花妹出道15年無預警脫了 只穿內衣「炸出雪乳」震撼全網