搭郵輪旅行！乘客船上生病收「29萬元帳單」嚇傻：別在郵輪上生病

國際中心／黃韻璇報導 乘客郵輪上生病收「29萬元帳單」。（示意圖／翻攝自Pixabay） ▲乘客郵輪上生病收「29萬元帳單」。（示意圖／翻攝自Pixabay） 「郵輪旅遊」是許多人熱愛的度假方式，短程的郵輪行程約為3至5天就可成行，長程的甚至可長達數週，不過長時間待在郵輪上，可能也會遇到生病的情況，國外就有一名網友分享自己郵輪之旅的帳單明細，警告眾人「不要在郵輪上生病」，生一次病居然花費近29萬新台幣。 據《紐約郵報》7月31日報導，國外有一名網友在Reddit論壇中分享自己郵輪旅的帳單，表示「不要在郵輪上生病」，從帳單上可以看到，原PO做了21項不同的檢查，總計8761美元（約26萬元新台幣），還有618.59美元的藥費（約1萬8397元新台幣），以及380.27美元（約1萬1309元新台幣）的醫材費，共花費近29萬台幣，相當驚人。 其他網友則留言，「前幾年我的鄰居不得不搭直升機，從郵輪上被救下船治療，幸好她是一位資深郵輪乘客，買了足夠的保險，足以減輕這筆巨額費用」，其他網友則針對帳單明細分析「給你裝一個指尖脈搏血氧機就要花100多美元？這是什麼噩夢？」還有人酸「我喜歡新病人收費制度，每個病人都是新病人」。 《紐約郵報》表示，要搭郵輪的民眾千萬注意個人衛生健康，因為人們長時間在同一空間接觸，傳染病容易在郵輪上迅速傳播，建議民眾與他人接觸後以及吃飯前一定要洗手。 更多三立新聞網報導 川普關稅砍全球！各國忙談判幾個月 旅美教授曝1關鍵：最後恐白忙一場 台灣「暫時性關稅20％」還能再降？美貿易代表：這不是我關心的重點 16測站雨量破千毫米！中南部「紫到發黑」 網驚呆：第一次看到這顏色 魏如萱早知Ian、若盈要見面！卻被拍變甜蜜約會 疑遭設局內幕曝