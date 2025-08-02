國旅熱度持續升溫！113年旅次破2.2億 支出逾5千億創新高

交通部觀光署公布113年台灣旅遊狀況調查，顯示國內旅遊市場持續升溫。（示意圖／翻攝Pexels） 交通部觀光署公布113年台灣旅遊狀況調查，顯示國內旅遊市場持續升溫，全年國人國內旅遊總次數達2億2,203萬旅次，創下歷年新高，年增7.39％；旅遊總支出亦首度突破新台幣5,000億元大關，達5,158億元，年增4.12％，雙創新高。 觀光署指出，疫情後國旅熱潮延續，短時高頻的「輕旅行」型態成主流，當日往返旅遊占比高達75％，平均旅遊天數為1.39天，略低於疫情前的1.51天。每人平均國旅次數亦明顯提升，達10.46次，較112年成長6.8％，較108年更大增30.9％。 觀光署說明，雖然第二季受到0403花蓮地震影響，旅遊人次略減0.31％，其餘三季皆呈現8％至13％不等的成長率，顯示整體旅遊動能仍相當強勁。 調查顯示，現代民眾旅遊習慣顯著轉變，更重視便利性、紓壓性與生活圈探索，選擇家鄉周邊旅遊的比例達63％，較112年的61％及108年的56％持續攀升。觀光署表示，「生活即旅遊」的概念已逐漸深植人心。 此外，國人出遊時間以週末及星期日為主，選擇平日前往並住宿者約占17％，觀光署也鼓勵民眾多利用平日出遊，避開人潮並享受更高性價比。 在旅遊活動方面，國人最愛的仍是自然賞景活動，占比達57％，其次為休閒活動（53.3％）與美食體驗（47.3％）。觀光署指出，這反映出台灣民眾對於身心療癒與紓壓放鬆的高度重視。 不同地區的旅遊活動偏好亦有所差異。北部地區以逛街購物最受歡迎，中部偏好宗教文化活動，南部則以品嚐在地美食為主，東部民眾則熱愛溫泉、SPA等療癒行程，而離島地區則以觀賞自然景觀最為突出。 根據統計，113年國人平均每次旅遊支出為新台幣2,323元，其中過夜旅遊且有住宿支出者平均為5,348元，當日來回者則為1,306元。觀光署指出，儘管輕旅行成趨勢，消費力仍持續成長，顯示娛樂性消費與質感旅遊意識同步提升。 觀光署強調，113年國旅呈現高頻率、輕量化、在地化等特徵，不僅有助促進區域觀光與內需經濟，也代表台灣旅遊型態邁入新階段。未來將持續優化旅遊品質與推廣平日旅遊，以因應多元旅遊需求與產業挑戰。 原始連結 看更多 CTWANT 文章 新莊箱屍案！死者精障妻無人顧 3幼女被出養不願接手 女公關被殺「頸部連砍24刀」 保護令拖2個月才發！警方曝原因 孫子殘殺女公關！他見異狀半夜陪散步半小時 得知犯案秒勸自首