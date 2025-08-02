國旅旅次創新高！支出首度破5000億 台灣人出遊「最愛做3事」

記者柯美儀／台北報導 113年國人國旅支出首度破5000億元。（示意圖／資料照） ▲113年國人國旅支出首度破5000億元。（示意圖／資料照） 交通部觀光署公布113年台灣旅遊狀況調查摘要，113年國人國內旅遊2.2億旅次及旅遊支出首度突破5000億元新台幣，雙雙創下歷年新高。延續疫後旅遊熱度，短時高頻輕旅行、生活圈旅遊成主流，自然療癒、城市漫遊、美食體驗引領國旅潮流。 國旅2.2億旅次創新高 短時高頻輕旅行為主流 113年12歲以上國人國內旅遊總次數為2億2,203萬旅次，較112年2億675萬旅次成長7.39％，並較108年1億6,928萬旅次成長31.16％，為歷年最高。其中除第二季受0403花蓮地震影響略減0.31％外，其餘三季皆較前一年同期成長8％至13％。 旅行型態方面，國人偏好當日往返的「輕旅行」，占比達7成5，平均旅遊天數為1.39天，略低於疫情前（1.51天）。而每人平均旅遊次數高達10.46次，較112年（9.79次）與108年（7.99次）顯著成長，反映出國旅頻率明顯增加。 旅遊習慣轉變 首重便利、紓壓與生活圈探索 調查顯示，國人以週末或星期日出遊為主，歷年選擇在平日前往並入住旅館者比例（17％）皆高於其他日期，觀光署鼓勵平日出遊，可避開人潮並享有更高性價比的旅遊體驗。 而民眾到各地區喜歡的遊憩活動略有不同，喜歡到北部地區「逛街購物」的比率高、中部地區「宗教活動」、南部地區「品嚐當地特產、特色美食」、東部地區「泡溫泉（冷泉）、做SPA」，離島地區則以「觀賞自然賞景」的比率高。 最愛自然美景與美食 旅遊療癒身心靈 台灣自然資源豐富，一年四季各縣市皆有景點可以走訪，在市區可以深入探訪人文歷史體驗，郊區則可以沉浸在豐富的自然環境；調查也顯示國人旅遊時從事的遊憩活動以「自然賞景活動」（57％）最高，其次「其他休閒活動」（53.3％）及「美食活動」（47.3％）。遊憩活動喜歡「觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等」、「品嚐當地特產、特色美食」及「逛街、購物」，顯示出國人日益重視身心療癒與紓壓放鬆。 國旅支出破5000億 娛樂消費占比提升 113年國人國內旅遊總支出達新台幣5,158億元，年增4.12％，較108年大增31.35％。平均每人每次旅遊支出為2,323元，其中過夜且有住宿支出者平均支出為5,348元，無過夜當日來回者則為1,306元。 更多三立新聞網報導 來台旅客愛做3件事！「這國遊客」最會花錢