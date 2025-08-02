不再只是沉重邊界！用一頓拌飯、一杯咖啡與一場展覽 走訪韓國DMZ的五感旅程

乘上「首爾之月」熱氣球緩緩升空，從近40層樓的高度俯瞰首爾，將我們帶離地面喧囂，開啟一趟獨特的DMZ之旅。 當和平不再只是歷史教科書上的詞彙，而是你我能看見、觸碰、甚至喝上一口的現實體驗——這就是韓國非軍事區DMZ帶來的旅遊魔力。這一趟跨越邊境想像的旅程，從首爾的熱氣球緩緩升起開始，到金浦愛妓峰與坡州Museum HEI的深度探索，不只看見歷史的刻痕，更觸摸到自然與藝術共生的溫度。 什麼是DMZ？這個字是Demilitarized Zone的縮寫，指的是非武裝地帶。而韓國的DMZ，是依據1953年7月27日「韓戰停戰協定」所設立的緩衝地帶。在過去的70多年間，因管制一般民眾出入，使自然生態環境得以受到保護，現在成為備受矚目的生態旅遊區。這個區域的範圍是根據韓戰停戰協議中的停戰線以北、以南各2公里為分界，將朝鮮半島一分為二。南韓管轄的DMZ範圍由西至東，分別橫跨仁川市的江華郡、京畿道的金浦市、坡州市、漣川郡、江原道的鐵原郡、華川郡、楊口郡、麟蹄郡、高城郡。 DMZ小知識 軍事分界線：也就是眾所皆知的「停戰線」，而這和常聽到的38度線略有不同，而是更為明確，在地圖上標示出來的韓國、北韓交界。 DMZ區：軍事分界線以北兩公里，以南兩公里 民統線：全名「民間人士出入管制線」，距離DMZ南方界線5～20公里的區域。 空中啟程：在「首爾之月」上俯瞰和平的遼闊與震撼 誰說旅遊一定要踩地而行？在首爾汝矣島公園就有一處去年全新推出「SEOULDAL熱氣球」，這顆宛如懸浮於城市上空的巨型月亮，不燃燒、不漂泊，卻能帶人穩穩升至130公尺高空。從那裡望下去，不費吹灰之力就能360度零死角俯瞰整個首爾大都會，漢江彷彿成了一條橫亙東西的時間軸，串聯著歷史與當代、戰爭與和平。 從首爾之月熱氣球上，漢江與城市天際線在腳下延伸，高空視角下的都市脈動，寧靜而壯闊。 在熱氣球上，能以360度環景無死角的視野，感受到腳下城市宛如縮小為模型，這份超越物理界線的開闊感，令人對和平有了新的體悟。 熱氣球緩緩升起時，耳邊風聲漸強，城市的喧囂則被拋在腳下。建議選在黃昏時段搭乘，夕陽染紅漢江，城市被霓虹點亮，這種結合了城市浪漫與心靈療癒的空中體驗，瞬間成為了我這次DMZ之旅最驚豔的開場。 告別地面，我們在空中感受風的輕拂，體驗一種前所未有的自由。 SEOULDAL 熱氣球（首爾之月） 和平的象徵：愛妓峰、星巴克與一江之隔的凝望 若說熱氣球是從空中俯視和平，那麼「愛妓峰和平生態公園」就是貼地感受邊境的呼吸。公園的命名源於一段淒美的愛情故事，使得這片土地除了政治上的意義，更增添了一抹浪漫而悲情的色彩。 「愛妓峰和平生態公園」的展覽館是現代感十足的建築設計，大片的落地玻璃讓自然光線灑入，與戶外的綠意融為一體。（韓國觀光公社旅遊作家提供）