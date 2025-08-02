礁溪老爺酒店夏季3大亮點活動！「盛夏旅圖」化身作家及玩水占卜、越式自助餐喚醒味蕾

礁溪老爺酒店今年暑假帶給你一段獨一無二旅程！《盛夏旅圖》活動寫下旅途點滴；雲天自助餐廳品嚐越式美味。A5橄欖牛套餐更是銷魂必嚐，快趁暑假來為身心充電。 by Benny- 2025/08/02 更新 Photo／礁溪老爺酒店、Benny 2025年暑假倒數一個月，想為今年留下深刻盛夏回憶，剛過20歲生日的礁溪老爺酒店精心策劃三大亮點活動，不只能在舒適環境中為身心充電，更邀請大家變身作家、完成創作書籍，另外也帶來酸甜濃郁滋味的越式料理，為從各地造訪的旅客打造一段味蕾與靈感交織的仲夏時光。 礁溪老爺酒店夏日體驗｜《盛夏旅圖》 創作專屬旅行書 礁溪老爺酒店《盛夏旅圖》 旅行書 熟悉礁溪老爺酒店的人肯定都不陌生，已經多年來以文學為主題策劃期間限定活動，2025年夏季登場的《盛夏旅圖》更是再上一層樓，邀請各位賓客化身作家、創作專屬旅行書籍！ 礁溪老爺酒店《盛夏旅圖》 能寫下入住時刻的心情 每房會擺放一本名為《盛夏旅圖》 的書籍，書中藏有不少暖心字句，提醒著你我留心當下之餘，也有大片空白能寫下旅程中的點滴心境。飯店大廳便設置蓋印章、互動拍貼機、巨大扭蛋等多重關卡，都能為書籍內容豐富增色。B1還有一處進行「水占卜」籤詩，隨機抽籤完後，把籤詩浸入水中，便會浮現出運勢，都令這趟宜蘭小旅行更添趣味與難忘。 抽出的水占卜籤詩也能放進《盛夏旅圖》 旅行書 礁溪老爺酒店《盛夏旅圖》拍貼機 礁溪老爺酒店夏日體驗｜雲天自助餐廳品味越式佳餚