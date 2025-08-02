林建岳「背後的男人」揭秘 成麗新系命運「共同體」｜財經解密

本地地產商接二連三傳出財務壓力，繼新世界﹙0017﹚及英皇﹙0163﹚後，近日比較惹市場關注的就是林建岳旗下麗新發展（0488）。有外電引述消息指，麗展一直努力向銀行爭取其35億元貸款的再融資，但經過半年談判，19間借貸銀行中，暫時只有約一半「開綠燈」。麗展其後反駁稱，再融資計劃已獲大部分銀行支持。 作為老牌發展商，林建岳又是商界大佬之一，麗展動向自然惹來關注，而市場上，大概還有一個人，比銀行更加關心麗新系福祉，他就是億京發展主席余卓兒。一這個集團牽動兩人瓜葛。 大舉押注橫琴 銀彈被鎖 整個麗新系主要由4家上市公司組成，最頂層的是旗艦麗新國際（0191），控股經營中港海外物業的麗新發展（0488），而麗展又控股麗豐（1125）及豐德麗（0571），前者主力發展內地物業，後者則涉足餐飲及娛樂事業。麗展是麗新系最核心一員，市值約10億，也屬於系內最高。 話雖如此，麗展目前股價徘徊0.7元，每股資產淨值超過17元，市賬率不足0.1倍，與新世界﹙0017﹚及英皇國際﹙0163﹚「看齊」。折讓如此誇張，又是和債務偏高有關。截至今年1月底，麗展手上的現金近40億元，但貸款總額則達到248億，當中約52億貸款一年內到期，因此麗展再融資進度惹來關注。細心些看，麗展本身「質地」不差，在中港擁有許多穩定收租物業，如中環建行大廈、長沙灣廣場、銅鑼灣廣場二期、上海香港廣場等等。 集團在上半年租金收入達到6.2億，但由於負債上升，期內融資成本接近6億，拖累集團半年虧1.17億。麗展的負債，自然是大舉押注中港物業市場。先說香港，集團在2021、2022年，樓市仍屬高峰時播種，包括重建廣播道79 號項目、重建窩打老道116 號項目以及旭龢道1 號及1A 號項目，總投資額已超過 50 億元，仍有待收成。 至於內地，麗展夥拍麗豐及豐德，大舉投資珠海橫琴「創新方」項目。麗新系早於 2013年以 6.6億元 投得項目地皮，該項目共分五期開發，總規劃建築面積達146萬平方米，預計投資額將逾200億元。 余卓兒狙擊麗新系多年 無功而還 這一輪投資令麗展淨債權比率升至82%，假如撇除兩間子公司，淨負債比率則約51%。在「債彈」陰霾下，麗新系4間公司的總市值由2020年逾140億，縮至現在約20億。地產股市值20億不算什麼，但由於麗新系折讓嚴重，加上其大股東林建岳在政商界長䄂善舞，麗新系動向自然教人關注。