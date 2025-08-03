Snoopy生日快樂！限定派對組開賣 小魔女Doremi約你開啟「魔幻視界」

記者李鴻典／台北報導 風靡全球的經典角色Snoopy即將於8月10日迎來生日！亞洲跨境設計購物平台Pinkoi再度攜手Peanuts™及站上設計品牌，推出限量「7折起的Snoopy生日派對組」，精選9款聯名設計商品，從旅行收納到日常裝備，一次打中Snoopy粉絲的愛好，無論你是骨灰級收藏家、療癒系生活控，還是想趁機好好犒賞自己，都別錯過這場Snoopy專屬生日派對！為慶Snoopy 75週年，即日起至8月12日，精選Snoopy指定商品享88折優惠，滿1000元再享免運。 Snoopy生日快樂！Pinkoi限定75折生日派對組開賣。（圖／品牌業者提供） ▲Snoopy生日快樂！Pinkoi限定75折生日派對組開賣。（圖／品牌業者提供） 優雅旅行組：不想錯過暑假的輕旅行？這組專為短程出遊設計的旅行組合，讓你在打包行李時也能感受到Snoopy的經典。Fingers Work防水收納袋，選用Tyvek邦防潑水材質，內部分層設計，盥洗用品、衣物分類有序；Fingers Work的行李束帶，以Snoopy Dancing圖素點綴束帶，讓行李箱瞬間升級辨識度；Lee Ho Travel飛行夢行李吊牌，作為行李吊牌或背包裝飾，選用Snoopy旅遊主題圖素，遠行或近遊都能與你一起上路。 Pinkoi x SNOOPY優雅旅行。（圖／品牌業者提供） ▲Pinkoi x SNOOPY優雅旅行。（圖／品牌業者提供） 永續日常組：75週年餐具組，盒身印有俐落的Snoopy圖像，內含不鏽鋼三件式餐具，輕巧便攜，是外食族的環保首選；好日子的雙色水壺袋，可正反使用的設計，依穿搭與心情隨意變換，袋身採用快乾易洗材質，不怕飲品滲漏或弄髒；WEMUG雙層防漏咖啡杯，搭載防漏旋蓋與雙層杯身，無論是在辦公室享用，或是外出帶著走，都能安心使用。 Pinkoi x