夫妻突然極度疲倦誤以為染疫 竟是「無咖啡因」惹禍

美國加州一對夫妻日前連續感到身體虛弱、思緒混亂，誤以為重病復發，後來才發現原來是誤喝無咖啡因咖啡所致，事件經社群分享引發網友熱議與共鳴。（示意圖／Pixabay） 美國加州一對年約66歲夫婦，近期出現疲勞、頭腦混沌等症狀後，驚以為自己罹患「長新冠」（long COVID）。他們曾於兩年內各被確診兩次 COVID‑19，並感染呼吸道病毒 RSV，因此對身體狀況格外敏感，結果發現竟是因誤喝無咖啡因咖啡所致。這段「誤會」在社群平台Threads（社群平台）上引起網友熱議。 社群平台Threads上網友分享「咖啡烏龍事件」，貼文迅速突破12萬次瀏覽，引發網友共鳴與幽默回應。（圖／Threads） 根據《新聞週刊》（Newsweek），現年66歲的黛布拉．迪安傑羅（Debra DeAngelo）與67歲的丈夫喬．迪安傑羅（Joe DeAngelo）近兩年曾兩度感染COVID-19，也罹患呼吸道融合病毒（RSV）。近日兩人不約而同感到身體虛弱，思緒混沌，讓他們擔心是否再次感染或出現長新冠症狀，甚至懷疑是否心臟出了問題。 黛布拉表示，當天早上還算正常，到了中午就覺得渾身無力，週六起連早上也無法清醒，甚至出現睡過頭的情況。症狀維持到週日仍未好轉，但兩人皆無發燒、咳嗽或肌肉痠痛，僅感到異常疲憊。她的丈夫甚至因此預約了醫師。 就在此時，黛布拉翻看錢包中的收據時，赫然發現購自熟悉咖啡店的咖啡包裝上寫著「無咖啡因早餐綜合咖啡（Decaf Breakfast Blend）」，才驚覺自己誤買了無咖啡因版本。該咖啡原本在貨架上的位置是正常版的擺放處，由於字體細小，她完全沒察覺差異。 「我寧願喝用過的貓砂，也不想早上喝無咖啡因咖啡，」她打趣地說，並笑稱超市的陳列方式簡直是「惡魔所為」。她回家告知丈夫此事，對方原以為自己命不久矣，對此並不感到好笑。為了補償，她改買星巴克〈早餐綜合咖啡〉（Starbucks Breakfast Blend），並堅決不再信任那家超市。 隨著恢復正常咖啡攝取，兩人身體也逐漸恢復活力。「當我們終於喝回平常的咖啡後，感覺就像起死回生，」她表示。此事在Threads（社群平台）上獲得超過12萬瀏覽，許多網友紛紛分享自身的類似經驗，指出突然停止攝取咖啡因確實會導致頭痛、疲倦與注意力下降等症狀。 根據健康網站Healthline指出，咖啡因是全球最廣泛使用的精神活性物質，一旦中斷攝取，身體會在12至24小時內產生戒斷反應，且可能持續數天。許多使用者也回應分享：「我也曾經在換工作空檔嘗試咖啡因戒斷，一天睡上16小時」、「我曾在滑雪旅行時不小心買錯無咖啡因，全家都以為感冒了」等等。黛布拉這場虛驚，意外成為一場關於咖啡依賴與生活習慣的幽默啟示，也讓人再次體會咖啡因對現代人精神狀態的巨大影響。 夫妻原本以為罹患長新冠或心臟病，後來才驚覺只是誤買「無咖啡因早餐綜合咖啡」。（圖／翻攝自X） 原始連結