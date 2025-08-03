陳奕迅澳門演唱會︱港人臨時｢被調位｣坐後十行 職員解釋惹不滿

歌手陳奕迅在澳門舉行世界巡迴演唱會最終站，吸引不少港人與內地歌迷買票入場。不過，首日（1日）演唱會出現小插曲引起觀眾不滿，多名購買最貴1980元門票的港人，到銀河綜藝館後臨時「被調位」，由一樓第三行變坐第十三行，亦有人由被調後了九行。職員當時解釋票務系統隨機抽位，設置舞台後才發現部分位置視線受阻，故封閉為觀眾調後位置。 有受影響觀眾不滿臨時調位，直斥主辦單位不合理，要求提供補償措施，例如與陳奕迅合照。亦有受影響觀眾坦言影響看表演的心情，質疑購票時竟不知視線受阻。當晚座上客之一、新民黨立法會議員何敬康接受《香港01》訪問表示，其同行多名朋友亦被要求臨時調位，坦言對安排感到失望，認為主辦方可考慮贈送演唱會周邊禮品或酒店餐飲劵，以釋除不滿。 歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。 8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。（香港01攝） 8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。（香港01攝） 陳奕迅澳門銀河綜藝館舉行六場演唱會 陳奕迅上周五（1日）起，一連兩個周末在澳門銀河綜藝館舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站，共6場演出。首場演唱會開場前，在最接近舞台的1980元票價座位區，發生一件小插曲。 多名香港歌迷入場「被調位」 有人被安排調後十行 多名香港觀眾到場後，才獲帶位的職員通知，座位臨時封閉要調位。有觀眾表示原本坐台右一樓第三行，卻被安排坐到第十二行，即「V排」；亦有觀眾原本坐第三行，最終坐後十三行，變坐「S排」。雖然座位票價同樣是1980元，但至少五名受影響觀眾先後不約而同表達不滿。 負責帶位的女職員經要求下，為受影響部分觀眾記錄電話、電郵資料，以作跟進。她解釋演唱會門票是隨機抽籤售賣，提到舞台設置好才發現視線受阻，故臨時封閉部分座位，安排調位。 8月3日，歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR