陳奕迅澳門演唱會︱港人臨時｢被調位｣坐後十行 職員解釋惹不滿

歌手陳奕迅在澳門舉行世界巡迴演唱會最終站,吸引不少港人與內地歌迷買票入場。不過,首日(1日)演唱會出現小插曲引起觀眾不滿,多名購買最貴1980元門票的港人,到銀河綜藝館後臨時「被調位」,由一樓第三行變坐第十三行,亦有人由被調後了九行。職員當時解釋票務系統隨機抽位,設置舞台後才發現部分位置視線受阻,故封閉為觀眾調後位置。 有受影響觀眾不滿臨時調位,直斥主辦單位不合理,要求提供補償措施,例如與陳奕迅合照。亦有受影響觀眾坦言影響看表演的心情,質疑購票時竟不知視線受阻。當晚座上客之一、新民黨立法會議員何敬康接受《香港01》訪問表示,其同行多名朋友亦被要求臨時調位,坦言對安排感到失望,認為主辦方可考慮贈送演唱會周邊禮品或酒店餐飲劵,以釋除不滿。 歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。 8月3日,歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。(香港01攝) 8月3日,歌手陳奕迅在澳門舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站。(香港01攝) 陳奕迅澳門銀河綜藝館舉行六場演唱會 陳奕迅上周五(1日)起,一連兩個周末在澳門銀河綜藝館舉行《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會的最終站,共6場演出。首場演唱會開場前,在最接近舞台的1980元票價座位區,發生一件小插曲。 多名香港歌迷入場「被調位」 有人被安排調後十行 多名香港觀眾到場後,才獲帶位的職員通知,座位臨時封閉要調位。有觀眾表示原本坐台右一樓第三行,卻被安排坐到第十二行,即「V排」;亦有觀眾原本坐第三行,最終坐後十三行,變坐「S排」。雖然座位票價同樣是1980元,但至少五名受影響觀眾先後不約而同表達不滿。 負責帶位的女職員經要求下,為受影響部分觀眾記錄電話、電郵資料,以作跟進。她解釋演唱會門票是隨機抽籤售賣,提到舞台設置好才發現視線受阻,故臨時封閉部分座位,安排調位。