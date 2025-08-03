鈔人老爸升值計畫！華碩ROG Phone、Zenfone空機77折起

記者李鴻典／台北報導 隨著父親節將至，各式各樣的禮物目不暇給，即便通膨壓力不減，消費者對實用性強、兼具性能與價格優勢的父親節禮物需求明顯提升；傑昇通信攜手華碩祭出超殺活動，即日起至8月10日推出「華碩鈔人老爸升值計畫」，Zenfone旗艦、ROG Phone強悍電競機款同步大降價，最高現省7,000元，再加碼送多重實用配件與原廠登錄好禮。 華碩Zenfone 11 Ultra祭最大降幅7千元，買再送獨家好禮包 ▲華碩Zenfone 11 Ultra祭最大降幅7千元，買再送獨家好禮包。 荷包不夠深？這波「華碩鈔人老爸升值計畫」焦點之一，就是原價29,990元的Zenfone 11 Ultra（12GB/256GB），活動期間現折7千元，等同打77折，空機價下殺到22,990元，傑昇通信再加碼，購機獨家送出市價破3千元的四件大禮包，包括TOUGHER 15W Qi磁吸高速充電盤（價值$1,290）、Type-C線控入耳式耳機（價值$790）、USB-C to USB-C 1.2m金屬編織傳輸線（價值$690）、TOUGHER編織手機頸掛繩（價值$690），還享有刷卡六期0利率。 針對喜歡電競手機的電競爸爸就選ROG！ROG Phone 9（16GB/512GB）指定極光白限定優惠，現折4千元，空機價僅32,990元，比對通路同級產品具備絕對市場競爭力。旗艦版ROG