父親節、情人節送啥好？台灣美食展住宿券、餐券最低19折

台灣美食展吃得到、買得到、學得到，多場活動互動還有好禮免費換。圖／台灣觀光協會提供 台灣美食展今（3）日為週末最後一天，雖陣雨不斷，仍澆不熄觀展民眾的熱情和消費力，開展前半小時就有民眾排隊等候，各大飯店餐券、住宿券、伴手禮多項限定優惠，只到明天！ 台灣美食展場人氣買氣強強滾，許多參展單位的商品在中午前後就已銷售一空。其中，海霸王集團每日限量的「懷念料理極品美食券」以及圓山大飯店每日限定的快閃商品都就銷售一空；另外「HA FOOD 客食。客市」客家館的花東粽穀客家美食坊和「台灣農業館」的鵝鄉園餐廳，多款招牌商品像是客家艾粄、蜜汁燻茶鵝等亦是中午前就全數完售，店家也緊急補貨。台灣美食展匯聚來自各地的金牌物產、必比登美食和世界冠軍伴手禮，不論是父親節、七夕情人節等聚餐、送禮，通通都可一站買齊。 看準父親節商機，各家飯店或餐飲業者也瞄準假日人潮，推出限時限量活動。北投晶泉丰旅「平日午餐四人黃金檸檬涮涮鍋放題券」下殺47折，只要2,999元；海霸王集團則推出「好霸料理美食券」，下殺57折，只要5,000元；圓山大飯店「平假日圓苑老罈酸菜魚四人分享餐」下殺66折，只要4,980元；晶華酒店「柏麗廳平日下午茶四人優惠券」下殺68折，只要3,399元。 迎接情人節的來臨，北投晶泉丰旅「三燔北投平假日雙人壽喜燒放題x湯屋一日券」下殺5折，只要2,799元；天成世貿國際會館翠庭中餐廳「平日粵式港點券」祭出5.1折，每張只要750元；海霸王集團「打狗霸-日式料理海陸宴雙人券」出6折優惠，只要600元；圓山大飯店「平日圓山牛排館海陸雙人套餐券」限時65折，特惠價3,880元；綠舞國際觀光飯店「黑RURU CAF?雙人下午茶餐券」下殺67折，展場優惠價799元；故宮晶華酒店「龍蝦雙人分享餐」下殺69折，只要2,999元；大地酒店「雙人下午茶券」下殺74折，只要1,280元。 經濟部商業發展署「台灣好食館」也是無時無刻都擠滿饕客，不論是米其林必比登推薦的「滬舍餘味餐館」、「鮮蒸蝦仁肉圓」、「博仁堂」、「羅家古早味」、「牛店精燉牛肉麵」，還是人氣知名美食「炳叔烤玉米」、「聰明鍋」，現場香氣逼人，不僅人手一碗，更有不少民眾直接大量訂購冷凍料理包帶回家，從產地到展館在到家裡的餐桌。 「台灣農業館」也同樣擠滿了人潮，不論是全國漁會販的主婦最愛的各種冷凍漁獲；還是帶著高粱酒香氣的鹽水區農會麻辣鴨血豆腐，或者是閒暇之餘大家都愛吃的阿金姐紅心芭樂乾、鹽水番茄軟Q糖，甚至是榮獲巧克力界奧斯卡肯定的可可雅米巧克力，在台灣美食展一站都可以買得到。 除了農特產品，台灣在地特色酒款也有高詢問度很高的產品，包括是霧峰農會酒莊的初霧純米吟釀、鹽水區農會從種植到製造百分百MADE IN TAIWAN的一穀作契金釀高粱、是彌勒有機果園的醲蒸餾所台灣特色琴酒，還有橫掃國際各大酒類比賽金牌的恆器製酒地瓜酒系列，都是觀展民眾在展場挑選父親節禮物的首選名單。 今年特別引進超人氣 「鮮味款待」每天限量200組免費拍攝，把專屬海味相框帶回家；孩子們不僅能體驗人生四格拍貼機，還能現場與參展單位互動認識台灣魚蝦，一邊逛展、一邊學習，留下最鮮活的暑假回憶。 場內也有大苑子飲品「芭樂檸檬在一起」，或來一瓶屏東館金利食安「純在」冷壓蔬果汁等健康飲品，酸甜果香與低溫鎖鮮蔬果的清爽口感，讓大朋友小朋友都能健康補給，再繼續探索味蕾。 「台灣農業館」也於今(3)日下午展開多場食堂講堂，下午2點特別邀請到知名飲食作家番紅花來到展場分享《台灣盛夏的風土好滋味》，下午4點則是由資深飲食總編輯馮忠恬來和大家探討《臺茶湯風土一盞茶的極致》。知名YouTuber Ku's dream酷的夢也將於下午1點現身觀光署「台灣觀光館」分享他心中的台灣美食；一點半在「客家館」則有風土飲食作家徐仲以「客家鮮味款待」探討客家風味學，無論是要追星還是學習的朋友，千萬要把握機會。 美食展大會舞台4點的海味廚藝秀，則是邀請到來自澎湖，擁有超過千則GOOGLE評論5顆星的「漁醺」酒吧，巧妙使用當季時令的澎湖牡蠣，帶來最鮮的海味調酒，想要一嘗「五味醬牡蠣」調酒滋味朋友，千萬別錯過。