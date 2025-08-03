「世界最美島嶼」夏日永晝吸百萬遊客 居民憂垃圾、塞車毀生態

挪威羅弗敦群島努斯峽灣。（圖／翻攝自維基百科） 挪威羅弗敦群島（Lofoten Islands）位於北極圈以北300公里，因壯麗的峽灣、冰川雕刻的山峰與仲夏不落的太陽而聞名，被人稱為「世界上最美的島嶼」。夏季從5月底至7月底，當地陽光24小時照耀，使海灘的碧綠海水與白沙在峽灣與積雪山脈襯托下更顯夢幻。居民形容，在這裡凌晨2點打高爾夫、通宵捕魚都是平常事，划獨木舟與登山活動全年進行，遊客來此追逐午夜太陽或冬季的北極光。 根據《CNN》報導，羅弗敦由七座主要島嶼組成，全長175公里的E10公路貫穿其中，橋梁與隧道連接奧斯特沃格島（Austvågøya）、維斯特沃格島（Vestvågøya）、莫斯克內斯島（Moskenesøya）、弗拉克斯塔島（Flakstadøya）與吉姆瑟島（Gimsøya）。歷史上，這裡是維京人聚落與北極鱈漁場，如今紅色漁夫小屋接待的是觀光客而非漁民。近20年，隨著道路與渡輪改善，加上社群媒體曝光，觀光快速成長，2023年湧入約100萬名遊客，為常住人口的40倍。 由於近年歐洲熱浪，再加上新開的巴黎、法蘭克福、蘇黎世直航班機，加上疲弱的挪威克朗，使旅遊需求持續攀升。當地居民豪根（Astrid Haugen）與貝里（Frida Berg）表示，觀光帶來工作與商業機會，但也擔心基礎設施負荷過重、生態環境受損。他們提到遊客亂丟垃圾、堵塞道路的情況頻繁出現。 熱門景點如瑞內布林恩山（Reinebringen）登山口，傍晚仍車滿為患，1,978階的登山步道擠滿急於拍照留念的訪客。 弗拉克斯塔市長班傑明森（Einar Benjaminson）指出，反對觀光的人從十年前的2%增至如今的25%。此外，高價外地人購屋作為度假屋或短租，也使部分村莊冬季空洞化。努斯峽灣（Nusfjord）常住人口僅22人，卻每年迎來9萬名遊客，漁業遷離後，村莊轉型為結合住宿與博物館的世界遺產景點。當地導遊漢森（Erling Hansen）坦言，觀光或許是它得以保存的原因，但強調「這裡不是北極迪士尼」。 赫寧斯韋爾（Henningsvær）則展現另一面，即使晚間十點，足球場、港口與居民日常仍熱鬧運作。觀光業支撐了當地19%的工作，漁獲體驗與傳統並存，為社區創造收入來源。今年挪威政府允許高觀光區域徵收遊客稅，羅弗敦預計2026年實施，用於停車場、步道指標等設施，並配合全年觀光推廣減輕夏季壓力。 當地推廣活動由居民與學生參與，呼籲遊客安全駕駛、帶走垃圾、不驚擾野生動物。官員希望在保留景觀與文化的同時，維持社區運作。貝里直言，希望人們愛上羅弗敦，但不要過度擁擠到破壞它的本質。當地人正嘗試在保護與分享之間找到平衡，讓這片被金色永晝照耀的群島，繼續是他們的家園，也是一處值得細心對待的風景。 原始連結 看更多 CTWANT 文章 年薪155萬被月薪28K女友嫌養不起！ 他嘆：我該放手嗎 新莊29歲男「棄屍父親」有疑點？