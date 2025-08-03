美收20％關稅多殘酷？！台灣產業衝擊一次看

美國總統川普（Donald Trump）在美東時間7月31日公告，台灣對等稅率調整為20％，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列，被歸類為貿易關係未達互惠標準的對象之一。各界憂心未來台灣在國際市場上，恐將面臨更嚴峻競爭。但會有哪些產業受影響。《中時新聞網》整合各方資訊、報導，整理如下： 半導體業：大魔王是232條款 美國啟動232條款，對半導體產品課徵關稅，極有可能在八月中旬之後開始實施，且影響超出市場預期。巴克萊預測，這項關稅政策將對2025年下半年至2026年的晶片需求產生顯著的負面影響。所以台灣業者如繼續將主要的生產重心放在高階技術的出口上，就可能需要重新審視其整體的出口策略布局。 鋼鐵業影響不一 生技怕丟代工 綜合媒體報導，中鋼董事長黃建智認為，對等關稅對鋼鐵產業的具體影響，需要根據不同情形來評估估。例如，對於手工具產業而言，關稅稅率實際上會從原先的32％降至20％，這反而可能是一件好事。 黃建智也指，對於上游和中游的鋼鐵製造廠來說，更為重要的是目前美方針對鋼鋁進口所實施的50％關稅。他強調，這一點在全球各國之間仍然維持一致，並未因為對等關稅的確定而有所改變。 生技業方面，由於藥品已被列入第232條款，加上台灣生技和製藥產品出口到美國的規模相對較小，因此預計衝擊有限。然而，保健品由於受到對等關稅的影響，台灣本土業者可能會面臨競爭力下降或失去代工機會的風險。 汽車零組件剉咧等 車市不安 儘管美國正式宣布對台灣關稅暫定為20％，由於汽車零組件仍然涵蓋在川普政府任內實施的232條款中，台灣汽車零件出口到美國現行仍然維持25％的關稅不變。對此，國內業者表示，這等同於現狀沒有改變，無論公布的稅率為零或50％，對汽車零件的影響均屬有限。此外，與主要競爭對手的大陸需要課徵高達75％的稅負相比，台灣廠商仍然具有競爭優勢。 車市方面，台灣出口整車至美國的數量相對較少，國內汽車產業更為關注進口車關稅的走向。然而，目前為止，相關政策的明確方向仍然不明朗。對此，汽車業界深感憂慮，認為進口車關稅議題就像一顆未爆彈，持續影響著市場信心。 農民憂開放 工具機哀嚎 對於食品產業而言，台灣關稅為20％，食品廠出口到美國的比例較小，因此影響有限。食品廠認為，一旦開放美國的牛肉、豬肉和雞肉進口，美國牛肉和豬肉的影響相對較小，但對台灣農民衝擊較大。 對於工具機產業而言，台灣20％高於日本和韓國的關稅稅率，身處關稅海嘯第一排的台灣機械及工具機業影響最大，尤其高階市場恐遭日本廠商侵蝕。相較於台灣，日本本來就具有匯率上的優勢。如今，兩國談定稅率又有5個百分點的差距，台灣工具機業在匯率劣勢的情況下，在與日本廠商的競爭中恐怕會屈居弱勢。 高價遊艇失優勢 台灣遊艇製造公會前任理事長龔俊豪稱，美國公布對台灣的對等關稅20%，比台灣大型遊艇競爭對手的歐盟義大利、德國的15%都要高，相對優勢就輸了。現在有些不明朗的是，是否要累加「基本關稅」10%？如果是，等於船價一艘就要漲價30%，不會有消費者買單的，「購買遊艇的行為，勢將停滯」。 旅遊、紡織、海運、製鞋衝擊小