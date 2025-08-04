牛埔幫大老「牛財」逝世！副議長兒葉林傳發聲明 告別式日期曝光

社會中心／陳韋劭報導 台北市議會副議長葉林捲入電玩弊案遭檢調約談。（圖／翻攝畫面） ▲台北市議會副議長葉林捲入電玩弊案遭檢調約談。（圖／翻攝畫面） 牛埔幫大老「牛財」葉明財今年6月間逝世，享壽84歲，其子台北市議會副議長葉林傳日前因捲入電玩弊案遭檢調搜索，北檢複複訊後以500萬交保。葉林傳今天在臉書發文，8月7日將在北市懷愛館為亡父舉行告別式，各方致贈的奠儀全數捐助公益。 牛埔幫早期以北市中山區一帶的「統一口」、「金山口」、「鐵支路」、「麵線埕」、「鐵筒間」、「撫順街」及「新厝」等角頭為主要勢力，崛起的黑幫份子，雖然名號勢力不同，但對外皆是自稱為「牛埔仔」。 牛埔幫角頭「牛財」葉明財。（圖／翻攝自臉書） ▲牛埔幫角頭「牛財」葉明財。（圖／翻攝自臉書） 牛埔幫角頭「牛財」葉明財於1979年間統合「鐵桶街」、「撫順街尾」及「新厝」等牛埔仔角頭勢力，將分散的牛埔角頭組織化，自稱為「牛埔企業」，主要經營舞廳、酒店生意為主，近年因年事漸高淡出江湖。 葉林傳臉書聲明如下： 先父葉明財於民國114年6月20日於家中過世，因事發突然，諸多後事待辦，加上遭逢巨變，心情起伏，一直未向外界說明後續，在此代表家族向各界的關心表達謝意。 先父生前不喜麻煩他人，家母也要求各項後事低調進行，在此向各界致意，懇辭各界贊助各式陣頭，也請避免持旗幟動員朋友出席。家族成員感謝各方朋友送先父走完人生最後里程，但不願朋友的盛情遭受外界誤解。 先父告別式將以佛教法會儀式進行，於民國114年8月7日星期四在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳(原台北市第二殯儀館)舉行法會。為免參加公祭人員等待時間過久，行禮儀式分10時30分、12時00分兩時段。造成各界諸多不便，再次表達歉意。 為讓各界盛情形成善的循環，經家族決議，已交由禮儀公司統一製作花卉布置的款項，以及法會現場各方致贈之奠儀，全數捐助公益，將先父的愛心化為實際行動。對於各界的厚意，家族將在法會現場製作電子芳名錄予以答謝。最後再次感謝各界的關心。 更多三立新聞網報導 驚悚影片曝光！雨中超車失控撞石墩「瞬間解體」 駕駛身亡乘客重傷 金防部少將侵占「7990元洗衣機」 運回台灣給愛妻用…慘淪階下囚 國家美術館「200條茄子插牆」！藝術品遭誤認是食材 被拔走帶回家吃了