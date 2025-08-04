蔡旻佑MV脫了！泳池大秀養眼身材 自曝「憋尿過程」：不輕鬆

記者王意馨／台北報導 蔡旻佑推出夏季戀習曲〈OOTD〉MV。（圖／人見人愛娛樂提供） ▲蔡旻佑推出夏季戀習曲〈OOTD〉MV。（圖／人見人愛娛樂提供） 創作才子蔡旻佑4日推出夏季戀習曲〈OOTD〉MV，為傳達輕鬆、恣意又充滿粉紅泡泡的氛圍，他頂著超過38度的高溫，在烈日下拍攝。有趣的是，當時蔡旻佑才剛從國外旅行回來，整個人曬到超黑，看著畫面裡的自己，讓他傻眼說：「真的辛苦導演了，不好意思，畫面後置調色得多費心了。」 MV大多在泳池拍攝，熱愛游泳的蔡旻佑乖乖聽從導演的指令，躺在鳳梨造型的游泳圈上，為了呈現愜意十足的氛圍，他事後苦笑：「一點都不輕鬆，躺在游泳圈要使用腹肌核心hold住，最後有想要尿尿的感覺。」 除了新歌，蔡旻佑也正式宣佈將展開全新「today’s my day」巡迴演唱會，這次他化身為音樂玩家與大家一起同樂，並希望年底可以唱回台北，他偷偷預告內容：「由自己來定義每一天，有時候卡住了轉一下彎，卡住的不是事情，其實是你的腦袋！」在演出裡不去設定一定要達到的效果，而是根據自己的內心發揮創意，把音樂翻玩、拼貼。 蔡旻佑透露，MV拍到最後有想尿尿的感覺。（圖／人見人愛娛樂提供） ▲蔡旻佑透露，MV拍到最後有想尿尿的感覺。（圖／人見人愛娛樂提供） 更多三立新聞網報導 與八炯決裂？閩南狼深夜開撕「模仿納粹煽動民意」憂：走向另個極權 才在韓國出道！台灣男團驚爆「操到送醫」雙腿全是傷現況曝光 李千娜變身電子花車女郎！大膽嘗試「這事」：像隔著幾十年談戀愛 不是老婆！張志豪與「他」牽手被拍 對方身份曝光超大咖