撞臉已故大S爆紅！24歲女大生正面回應了 網淚：隱姓埋名去旅行

娛樂中心／綜合報導 已故女星大S（徐熙媛）2月驟逝至今半年，不少親友、粉絲依舊想念，生前摯愛具俊曄更是天天登上長眠地金寶山陪伴，鶼鰈情深令人動容。近日一名中國重慶女大生外表激似大S爆紅，不過她強調自己沒有模仿、也不會消費對方。 大S逝世半年。（圖／翻攝自大S臉書） ▲大S逝世半年。（圖／翻攝自大S臉書） 一名就讀於重慶醫科大學的24歲女學生，日前在社群平台分享自己的青海之旅，卻因撞臉大S意外走紅。畫面中，只見她擁有一頭烏黑秀髮與白皙皮膚，臉蛋與大S同樣略顯圓潤，就連整個人的氣質、神韻也極其相似，不少網友淚目直呼「眼神都很像，溫柔、平靜」、「是平行時空的另一個妳嗎」、「是妳對吧！妳長胖了、健康了，隱姓埋名去旅行了」。 重慶女大生撞臉大S爆紅。（圖／翻攝自抖音） ▲▼重慶女大生撞臉大S爆紅。（圖／翻攝自抖音） 重慶女大生撞臉大S爆紅。（圖／翻攝自抖音） 不過面對突如其來的大量關注，這名網友坦言自己只是一個普通的學生，有些瞬間或角度或許有點像大S，「但是我真的從來沒想過要模仿她，我很喜歡她，也不會消費她。」而她上月23日開設帳號，短短不到2週已吸引超過3.1萬名粉絲關注，除了本身美貌圈粉以外，外界對於大S的思念之情想必也起了加成作用。 重慶女大生表明自己沒有想過模仿或消費大S。（圖／翻攝自抖音） ▲重慶女大生表明自己沒有想過模仿或消費大S。（圖／翻攝自抖音） 更多三立新聞網報導 粿粿31歲生日！范姜彥豐「打破沉默首發聲」遭疑婚變現況曝光 沈玉琳負債3千萬賣房！小17歲芽芽「秒安慰1句」網看哭：娶對人了 趙露思不甩公司聲明！火大反擊「出軌家暴男」96字怒揭暗黑內幕 不只具俊曄上山陪伴！大S粉絲花束「擺滿紀念長椅」手寫信惹淚崩