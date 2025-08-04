30 年起家厝翻新後再現風華！新古典豪邸結合現代機能，全齡設計開啟家族記憶傳承新篇章

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 廣延空間設計 小編帶你看好宅 這棟承載三十載歲月的透天別墅，是蘊藏屋主一家珍貴回憶的起家厝，隨著孩子年紀漸長，舊有的裝潢與格局已經不敷使用，但住宅內許多老件舊物充滿的生活的回憶。廣延空間設計以全家人生活脈絡為主軸，不僅保留了具紀念意義的舊有物件，更透過淺色新古典的雅致筆觸，化解過往深色調的壓迫感，彰顯挑高優勢。 80 坪大的透天別墅分層規劃豐富機能，融合了新古典設計美學，加裝全熱交換與廚師系統，建構食用機能與多元格局，將老透天翻新成舒適全齡宅。 客廳以優雅的白色為基調，搭配簡約線板和白色百葉窗，扭轉昔日深色木質調帶來的壓迫感，更提升室內亮度、凸顯客廳挑高優勢。宛如木紋的大理石地坪鋪陳空間，呈現溫柔高雅的新古典風格。沙發背牆運用不規則的白色線板向上堆疊垂直延伸空間；電視牆則沿用原有的大理石材質，兩側飾以白色新古典線板，烘托出石材的別緻紋理；壁爐造型電視櫃鑲嵌於牆面，呈現整體大器而高雅的客廳構圖。使用了三十餘年的氣派水晶燈，經設計團隊細心清潔與重新裝配燈泡，搭配天花板點綴雕花線板，象徵老屋帶著過去的家族精神持續發光，構築出一個經久耐看的優雅場景。考量到屋主夫婦經常款待親友，客廳旁特別規劃了一處舒適的休閒區，作為談天品茗的理想空間；旁邊更貼心配置了獨立茶水間，便於存放各式水果與飲品，讓招待訪客更顯從容周到。陳偉立總監更將居家防疫納入設計，於車庫上來的茶水間特別設計規劃電子衣櫥，方便從外返家時消毒外衣。 餐廚區改造上以女主人的需求為主，以全訂製的設計概念出發，廚具檯面特別採用人造石打造出指定的止水墩，完美貼合使用者習慣；天花板則巧妙地塑造出遞升造型，底部鋪貼茶鏡，不僅拉伸了視覺高度，更為空間增添了幾分輕盈感。餐桌則保留了原有物件，不僅精省了裝修預算，更讓承載著家族回憶的舊物得以延續，將過往的美好記憶融入日常。利用獨棟住宅的優勢，在獨立更衣間天花板安裝國外Penthouse常見的摺疊梯，將屋頂打造成有系統的儲藏室，維持整棟生活區域的整潔，但保有一家人充足的收納需求。 小編的最愛 臥室空間的規劃展現設計師對每個家庭成員的細膩洞察。主臥入口處配置了整面衣櫃，內部細心地加裝除濕裝置，有效避免衣物受潮發霉；床鋪依循女主人的睡眠習慣靠牆設置，床尾則規劃了飾品中島櫃，無縫銜接書桌與電視櫃，將所需機能完美整合，提供極致的便利性。前衛與不規則的設計感呼應男主人個性，身為業餘Youtuber的他，臥室配色大膽活潑，清晰劃分出睡眠與工作區域，更特別以藍綠色打造一面搶眼的主題牆，作為直播時的獨特背景標誌，展現其個人風格。女兒房同樣延續了新古典的優雅基調，卻巧妙融入了皮革、灰調質材與粉灰色壁紙，營造出浪漫而富有層次的少女情懷；兒子的臥室則以白色、淺灰色與暖木色混搭，床頭部分融入不規則線條，為寧靜的寢居環境增添了趣味與變化。 廣延空間設計／陳偉立 地址：桃園市桃園區正光路423之11號10樓 電話：0919353355、03-3776968、03-3696881 Email：[email protected] 【設計家】電視播出時間 六23:00 日10:00 非凡新聞台