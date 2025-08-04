日本運將「9年不收台灣人車資」 背後原因曝光感動萬人：台日友好

生活中心／林昀萱報導 網友分享在日本京都遇到一名運將堅持不收台灣人車資，原因感動萬人。（示意圖／翻攝自Pixabay） ▲網友分享在日本京都遇到一名運將堅持不收台灣人車資，原因感動萬人。（示意圖／翻攝自Pixabay） 日本是不少台灣人出國放鬆的首選之一，近日就有台灣人分享前往京都旅遊遇到一名計程車司機「堅持不收台灣人車資」，短短10分鐘的車程讓他留下難忘印象，也引來萬名網友盛讚並熱烈討論。 一名網友2日在臉書粉絲團「京都自由行究極攻略」發文透露，在京都車站外隨機攔下一輛車牌為「XXX 2-313」的計程車前往飯店，短短不到10分鐘的車程中，司機聽聞他隔日要前往三千院立刻推薦附近必去的景點，態度親切友善。就在他抵達目的地準備付款下車時，司機突然表示「請等等」又拿出紙寫了另一個推薦的景點「寶泉院」，接著拿出手機秀出一段給「台灣人」的訊息。 司機寫道：「我不收取台灣人乘車費用已經有九年了。每當日本發生海嘯、地震，最痛苦的時刻，總是有台灣人熱切親近地，給予我們特別的感情。」有感於台灣人無私付出，他希望來自台灣的乘客可以「大大方方直接下車，日本人會一直愛著台灣人，好好享受日本的旅行」，文末更附上國語、台語、客語、阿美族語的「謝謝」。 日本司機的舉動讓原PO滿滿的感動，也吸引超過1.9萬人按讚並留言：「這位日本司機先生人真好，居然9年都不收台灣人的車資。令人感動」、「不收錢是吧，咱們有辦法。記起來，去京都帶著伴手禮感謝他」、「在東北、北海道旅行的時候，許多店家對我們表示：感謝台灣311的幫忙。都已經過去很久了啊。後來習慣帶點伴手禮（鳳梨酥之類的），如果因此受到招待就回禮給對方」、「我們超想付欸」、「維持了九年的這份感激，令人感動」、「台日友好」、「這司機太棒了，他很愛他的國家，也用自己的力量來回饋」。 也有網友對這位名為松本哲生的司機不陌生，「如果我沒有記錯的話，這位松本哲生先生應該是好幾次在計程車司機介紹美食的節目裡被訪問拍攝的司機先生，他介紹的美食看起來也好好吃，你的運氣真好。」松本哲生經營YouTube頻道「京都メガネTAXI」介紹在地美食，還曾推薦台灣料理「微風台南 tears2」。 更多三立新聞網報導 台半導體關稅呼之欲出？專家預言1數字 「蘇姿丰1句話」是關鍵 中國爆急性傳染病！官方證「無特效藥可治」 美國發布二級旅遊警告 你家一定有！哈佛醫警告「臥室3毒物」快丟 恐是讓你生病元兇 「我會被熬死」趙露思連發3文開撕！曝公司封殺手段：到處說我裝病