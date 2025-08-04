找工作嗎？北市徵才活動今起連辦4天 601個職缺、最高薪可達7萬

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導 為協助市民就業、推動多元產業人才媒合，臺北市就業服務處宣布，今(4)日至7日展開4天的現場徵才活動，號召18家企業，釋出多達601個職缺，最高薪資可達7萬元，有興趣的人別錯過！ 臺北市政府勞動局表示，此次參與的企業包含，市立聯合醫院、YouBike、OSIM傲勝、摩斯漢堡、達美樂披薩、屈臣氏、全家便利商店、巢屋麵包、Mia C’bon超市、歐華酒店、西雅圖咖啡、大全聯、錢櫃、美商德盟等知名品牌；也有多家居家長照服務機構，例如，采鋐照護居家長照、苷心居家長照、惠安居家長照、優福居家長照積極徵才，顯見照護產業對人力資源的高度需求。 其中餘實業（西雅圖極品咖啡）釋出17個工作機會，涵蓋技術職及總公司作業人力，除了包裝作業員、技術員外，還包含食品衛生管理人員、生管助理、人資行政專員及業務部內勤助理等少見職缺，另有咖啡廳門市正職人員缺額2名。 薪資方面，「新加坡商傲勝」（OSIM）徵求維修技術人員與臺北運輸人員，薪資範圍自3萬5000元起，最高可達7萬元；YouBike釋出調度專員及維修專員職缺，月薪為3萬7100元至4萬8000元；「森石窯」（巢屋麵包）外場儲備幹部薪資為3萬6000元至4萬3000元。 「國正實業」（歐華酒店）提供設計美編職缺，薪資為4萬元至4萬5000元，訂房專員為3萬6000元至4萬元，維修技術員則為3萬8000元至4萬8000元；「錢櫃」中班正職人員月薪為4萬2500元，中班儲備幹部為4萬5500元；「達美樂披薩」儲備店長月薪為3萬5000元至4萬7000元。 徵才活動地點、時間： 8月4日下午2點至4點 景美就服站(采鋐居家長照、苷心居家長照、惠安居家長照) 8月5日下午2點至4點 內湖就服站(YouBike、西雅圖極品咖啡)、西門就服站(達美樂披薩) 8月6日下午2點至4點 西門就服站(OSIM傲勝)、景美就服站(摩斯漢堡) 8月7日下午2點至4點 信義就服站(大全聯內湖店、西雅圖極品咖啡、YouBike、Mia C’bon超市、屈臣氏、巢屋麵包、聯合醫院、錢櫃)、南港東明就服站(全家便利商店、美商德盟、采鋐居家長照)、艋舺就服站(歐華酒店、全家便利商店、優福居家長照)