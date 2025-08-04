駭人！2歲女童被塞進巴士行李艙！ 紐西蘭警逮27歲女子怒控「兒虐罪」

（示意圖／pixabay） 紐西蘭北部地區近日發生一起引發社會關注的事件，一名年僅2歲的女童竟被發現在長途巴士的行李艙中。後續當地警方逮捕一名27歲女性，並依「虐待／疏忽照顧兒童」罪名起訴，目前仍在了解女童與該女子的關係，以及事件發生的完整經過。 根據《NBC新聞》報導，事件發生於紐西蘭北地大區（Northland Region）小鎮凱瓦卡（Kaiwaka），該地距離奧克蘭（Auckland）約60英里，位於國道一號（State Highway 1）沿線。當時，一名乘客要求開啟巴士下方的行李艙拿取物品。過程中，司機發現其中有件行李正在晃動，感覺異常的司機便決定打開檢查，沒想到在其中發現一名2歲女童。 來自懷塔瑪塔（Waitematā）區的警方代理犯罪管理官哈里森（Simon Harrison）表示，該名幼童送醫後，經醫療團隊進行全面評估，雖然體溫異常偏高，但身體並沒有明顯外傷。相關單位仍持續觀察女童的健康狀況。 警方後續已拘留一名27歲女性，這名女子姓名尚未對外公開，預計將於4日在北岸地方法院（North Shore District Court）出庭。警方也透露，未來不排除對她追加其他指控。 根據《BBC》報導，事件涉及的巴士隸屬紐西蘭國家級巴士營運商「InterCity」，由恩川旅行集團（Entrada Travel Group）負責營運。該公司證實這起事件發生在其一項服務路線上，目前已配合警方展開調查。 官方在聲明中表示「我們知道事件發生，涉事乘客為搭乘我們一班巴士的乘客，目前警方已接手調查。事件中沒有人受傷，服務也已恢復。」 InterCity的乘車規定中明訂，2歲以下兒童可由監護人抱著搭車免收費，3歲以上則須購買兒童票。該公司對於事件發展不願多做回應，表示在調查尚未結束前，不會提供更多細節。 哈里森也公開感謝這位機警的巴士司機，強調司機因察覺異常而立即採取行動，成功避免更嚴重的後果，警方對此深表肯定與讚許。 原始連結 看更多