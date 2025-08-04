高雄「大樹水樂園」開跑 4條路線任你玩

2025/08/04 09:22 〔記者葛祐豪／高雄報導〕炎炎夏日，高市觀光局攜手大樹區多個單位，推出夏季限定「2025大樹水樂園」，包含最受小朋友喜愛的大型氣墊戲水樂園，還有以「單車樂遊大樹」、「職人暢玩大樹」2大主軸規劃的4場小旅行。 觀光局攜手大樹文史協會、高雄市舊鐵橋協會、大樹休閒農業發展協會、農友種苗公司，推出「2025大樹水樂園」，透過徒步導覽、單車漫遊與遊覽車接駁等多元方式，帶領遊客體驗大樹區在地文化。 請繼續往下閱讀… 高市觀光局長高閔琳表示，大樹擁有豐富農村資源，蘊藏完整的農業灌溉系統、將於8月30、31日在舊鐵橋濕地公園，打造大型戲水氣墊樂園，共有6座玩水氣墊及「旋轉戰鬥機」等機械遊樂設施，邀請親子族群一同消暑放電。 活動同步規劃4場主題小旅行，分為「單車樂遊大樹」（8/24）與「職人暢玩大樹」（8/31）2大主軸，8月24日登場的第1條遊程「看見大樹水．養出好果子」，邀請旅客走進龍目社區果園，由果農謝坤淞帶領，親自採收鳳梨、製作鳳梨果醬；第2條遊程「大樹單車巡水路」則以自行車沿曹公圳、竹寮取水站騎行，探訪水資源系統與濕地生態。 8月31日登場的第3條遊程「大樹秘境蹽溪」，沿九曲堂溪流溯源而上，走訪百年三和瓦窯，體驗傳統窯磚手作工藝；第4條遊程「創作歌手帶你遊大樹」，由台語創作歌手陳珍儀以歌聲導覽，串連田主公廟、睏虎山等在地景點，還能親手製作大樹粿。8月4日上午10點開放報名，詳情請見網址。 熱門賽事、球星動態不漏接 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法