把大螢幕電影美顏實現在生活中！TOM FORD全新「立體光影奢華水光粉底液」自帶磨皮濾鏡，輕鬆遮毛孔、修瑕疵，打造高清質感水潤精緻底妝

為什麼大牌女星、名模們不僅出現在螢光幕前漂亮，連私下被粉絲巧遇，肌膚仍擁有令人稱羨的精緻高清淡顏之美？不光麗質天生，用對底妝更是關鍵！超多巨星鍾愛的TOM FORD底妝系列，最近推出一款堪稱「最強光圈濾鏡粉底」之作──全新「立體光影奢華水光粉底液」，一擦上，肌膚想遮的全遮好、想亮的全打亮，妝容自然水潤光澤、無粉感，瞬間再造第二層天生好皮，如此驚人實力，只能說：唯有TOM FORD做得到啊～ by 花漾543- 2025/08/04 更新 剛上市圈了超多巨星粉，TOM FORD這款粉底超強 訴求完美妝感的粉底液很多，但TOM FORD底妝系列的最新成員──「立體光影奢華水光粉底液」，是M編注意到：才剛上市就被眾多知名女星私下指定愛用，非凡打底實力，迅速凌駕美妝圈一票經典款、人氣款頂級粉底呢！ 這款特別為亞洲女性肌膚需求而研發的TOM FORD最新打底力作，融合品牌獨有的建築光影哲學與立體結構美學，再加入TOM FORD擅長的高級訂製時裝精緻細節美感。兼具絕佳親膚性與中高遮瑕妝效的「立體光影奢華水光粉底液」，擦起來就像擦頂級保濕精華般水潤，給肌膚長達24小時持久保濕奢寵外，更讓毛孔、細紋、暗沉等瑕疵徹底隱形，幻化為另一張宛如天生膚質就如此完美的精緻水亮臉龐。 立即體驗高清質感水光精緻妝容 造光、養膚、防護全部到位，打造最美高清精緻肌底 拜獨特「柔光煥亮粉末」所賜，TOM FORD「立體光影奢華水光粉底液」上妝瞬間即可緊密貼合肌膚並有效折射光線，帶來柔焦毛孔、隱匿細紋、提亮膚色的自然遮瑕與自主造光效果，使肌膚宛如自帶智慧光圈濾鏡，瑕疵不見了，光澤回來了！ 不只修飾打亮，TOM FORD「立體光影奢華水光粉底液」更一次用上珍稀「曇花萃取」(Queen