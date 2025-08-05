巴黎午後黑燦之約！北緯二十五xLancôme蘭蔻 約吃黑鑽奢華聯名午茶饗宴

記者李鴻典／台北報導 搶攻下午茶商機，台北寒舍艾美酒店北緯二十五與頂級美妝保養品牌Lancôme蘭蔻聯手合作，以其經典「黑鑽奢燦系列」為靈感，限時推出「黑鑽奢華聯名午茶饗宴」，活動期間自8月1日至9月30日，雙人下午茶每套售價1,980元+10%，內含六款精緻法式甜品與三款風味鹹食，再搭配限定飲品，以細膩工藝詮釋跨界創意與巴黎優雅，為午後時光增添低調璀璨的時尚氣息。凡於活動期間品嚐聯名下午茶，即可獲贈蘭蔻頂級新品「絕對完美黑鑽奢燦超導活萃5ML與專櫃護理服務兌換券」乙份，贈品數量有限，贈完為止。 台北寒舍艾美酒店北緯二十五與頂級美妝保養品牌Lancôme蘭蔻聯手合作，限時推出「黑鑽奢華聯名午茶饗宴」。（圖／飯店旅宿業者提供） ▲台北寒舍艾美酒店北緯二十五與頂級美妝保養品牌Lancôme蘭蔻聯手合作，限時推出「黑鑽奢華聯名午茶饗宴」。（圖／飯店旅宿業者提供） 午茶組合包含六款法式甜點與三款精緻鹹食，甜品包含「午夜香頌馬卡龍」以法式蛋白霜、杏仁粉製成竹炭馬卡龍外殼，內餡為黑芝麻與巧克力甘納許，低溫熟成，散發濃郁芝麻香與滑順口感。「黑金瑪德蓮」傳統瑪德蓮加入天然竹炭粉烘焙，外酥內潤，閃耀優雅黑金色澤。 「永生玫瑰金燦檸光塔」可可塔殼上加入檸檬卡士達，酸甜協調，搭配花瓣造型，彷若一朵盛開的玫瑰。「芝麻甘納許達克瓦茲」酥鬆的餅體由杏仁粉與芝麻粉交織，內夾香濃芝麻甘納許，層次豐富。「流金可可慕斯」以伯爵茶鮮奶油製作慕斯，搭配濕潤蛋糕體與可可鏡面，細緻柔滑，茶香悠長。「法式杏仁閃電泡芙」迷你泡芙內餡為法芙娜64%孟加里巧克力香緹，外覆巧克力淋面與脆口杏仁粒，外脆內濃，風味馥郁。 「黑鑽奢華聯名午茶饗宴」精選六款法式甜點與三款精緻鹹食，靈感源自蘭蔻明星保養品「黑鑽奢燦超導活萃」。（圖／飯店旅宿業者提供） ▲「黑鑽奢華聯名午茶饗宴」精選六款法式甜點與三款精緻鹹食，靈感源自蘭蔻明星保養品「黑鑽奢燦超導活萃」。（圖／飯店旅宿業者提供） 小巧美味的3款鹹食則包含「黑鑽燻鮭起司球」以煙燻鮭魚結合奶香起司揉製成球狀，外層包裹酥炸墨魚麵條碎，並綴以晶瑩鮭魚卵，一口咬下，柔嫩鮮香、鹹香飽滿。「黑鑽金緻魚子蛋沙拉」選用雜糧吐司為基底，搭配融合洋蔥、芥末與美乃滋調製的法式蛋沙拉，佐以奢華魚子醬點綴，盡顯精緻法式風範。「清爽油醋冷麵佐蜂蜜芥末」選用墨魚麵條，拌以檸檬油醋並點綴蜂蜜提味，搭配瑞可塔起司與鹹蛋黃，清新爽口，是炎夏最消暑的輕盈美味。每一道小點皆以細膩手法詮釋黑鑽魅力與法式優雅，於午後時光細細品味由內而外的優雅蛻變。 活動期間品嚐聯名下午茶，即可獲贈蘭蔻頂級新品「絕對完美黑鑽奢燦超導活萃5ML與專櫃護理服務兌換券」乙份。（圖／飯店旅宿業者提供） ▲活動期間品嚐聯名下午茶，即可獲贈蘭蔻頂級新品「絕對完美黑鑽奢燦超導活萃5ML與專櫃護理服務兌換券」乙份。（圖／飯店旅宿業者提供） 撐起全家的辛勞大樹，值得最「爸」氣的回饋！台北艾麗希爾頓格芮精選酒店LA FARFALLA餐廳於8月8日至8月10日午、晚餐時段，限定推出「爸氣歡饗」父親節牛排三重奏雙人饗宴，每套5,288元+10%。嚴選三款頂級牛肉，包含脂香肉嫩的「美國Prime無骨牛小排」、醇香軟爛入口即化的「勃根地紅酒燉牛頰」及肉質鮮甜細緻的「澳洲A9和牛」，以火烤原汁呈現肉食主義者無法抗拒的超大滿足。套餐可享用LA FARFALLA鮮選自助吧，多款道地歐風前菜小點、現拌鮮蔬沙拉、熱鍋菜餚及現做料理，飯後更可品味繽紛甜點、哈根達斯冰淇淋及新鮮水果，再加贈兩杯冰涼啤酒，舉杯致敬老爸，共度幸福時光。 台北艾麗酒店LA FARFALLA父親節菜色。（圖／飯店旅宿業者提供） ▲台北艾麗酒店LA FARFALLA父親節菜色。（圖／飯店旅宿業者提供） 致敬每一位辛勞父親，茹絲葵經典牛排館限時推出父親節套餐（Father’s Day